Экс-футболист «Рубина» перейдет в «Крылья Советов»

По информации издания, белорусский футболист подал документы в Международную федерацию футбола (FIFA) на досрочное расторжение контракта с турецким «Газиантепспором» по причине неисполнения финансовых условий соглашения.

Если FIFA даст Кисляку разрешение на переход, то он, скорее всего, пополнит состав «Крыльев Советов».