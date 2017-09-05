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https://sport.mail.ru/news/football/30901471/
5 сентября 2017, 12:58 | Футбол | ИА Татар-информ

Экс-футболист «Рубина» перейдет в «Крылья Советов»

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Бывший футболист казанского «Рубина» Сергей Кисляк с большой долей вероятности пополнит состав принципиального соперника казанцев — самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Прессбол».

По информации издания, белорусский футболист подал документы в Международную федерацию футбола (FIFA) на досрочное расторжение контракта с турецким «Газиантепспором» по причине неисполнения финансовых условий соглашения.

Если FIFA даст Кисляку разрешение на переход, то он, скорее всего, пополнит состав «Крыльев Советов».
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