Пляжные «Крылья» одержали победу, проигрывая четыре мяча

Проигрывая по ходу встречи четыре мяча, «Крылья» смогли догнать соперника и повести в счете. Особо отличился португальский легионер клуба Бернардо Мартинс, забивший пять мячей.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали первые три очка в розыгрыше ФОНБЕТ-Кубка России и во вторник, 5 сентября, в очной встрече за путевку в четвертьфинал сыграют с ростовским «Атаманом». Начало матча в 17:45.