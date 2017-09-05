Пляжные «Крылья» одержали победу, проигрывая четыре мяча
В заключительном матче второго игрового дня
ФОНБЕТ-Кубка России-2017 по пляжному футболу «Крылья Советов» вырвали победу в самарском дерби у «Спутника» — 9:7, сообщает пресс-служба «Крыльев».
Проигрывая по ходу встречи четыре мяча, «Крылья» смогли догнать соперника и повести в счете. Особо отличился португальский легионер клуба Бернардо Мартинс, забивший пять мячей.
Таким образом, «Крылья Советов» набрали первые три очка в розыгрыше
Самарский «Спутник» остался с нулем в турнирной таблице и потерял шансы выйти в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter