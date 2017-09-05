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5 сентября 2017, 11:47 | Футбол | Volga News

Пляжные «Крылья» одержали победу, проигрывая четыре мяча

В заключительном матче второго игрового дня ФОНБЕТ-Кубка России-2017 по пляжному футболу «Крылья Советов» вырвали победу в самарском дерби у «Спутника» — 9:7, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Проигрывая по ходу встречи четыре мяча, «Крылья» смогли догнать соперника и повести в счете. Особо отличился португальский легионер клуба Бернардо Мартинс, забивший пять мячей.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали первые три очка в розыгрыше ФОНБЕТ-Кубка России и во вторник, 5 сентября, в очной встрече за путевку в четвертьфинал сыграют с ростовским «Атаманом». Начало матча в 17:45.

Самарский «Спутник» остался с нулем в турнирной таблице и потерял шансы выйти в плей-офф.
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