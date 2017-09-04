«Вест Хэм» при уходе Билича с поста тренера рассмотрит кандидатуру Манчини
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини является вторым кандидатом после Рафаэля Бенитеса на должность тренера лондонского «Вест Хэма» в случае ухода со своего поста Славена Билича, сообщает Evening Standard.
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«Вест Хэм» под руководством Билича проиграл три матча из трех в стартовавшем в августе чемпионате Англии и занимает последнее место в турнирной таблице. Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды. Летом Манчини возглавил «Зенит», и после восьми туров под его руководством петербуржцы с шестью победами лидируют в турнирной таблице РФПЛ.
Как утверждает издание, первым кандидатом на пост главного тренера лондонцев в случае ухода Билича является возглавляющий «Ньюкасл» Бенитес. Испанец якобы остался недоволен тем, что клуб в летнее трансферное окно не смог заполучить нужных игроков. В случае приглашения Бенитеса «Вест Хэму» придется заплатить компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.
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