«Вест Хэм» при уходе Билича с поста тренера рассмотрит кандидатуру Манчини

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«Вест Хэм» под руководством Билича проиграл три матча из трех в стартовавшем в августе чемпионате Англии и занимает последнее место в турнирной таблице. Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды. Летом Манчини возглавил «Зенит», и после восьми туров под его руководством петербуржцы с шестью победами лидируют в турнирной таблице РФПЛ.

Как утверждает издание, первым кандидатом на пост главного тренера лондонцев в случае ухода Билича является возглавляющий «Ньюкасл» Бенитес. Испанец якобы остался недоволен тем, что клуб в летнее трансферное окно не смог заполучить нужных игроков. В случае приглашения Бенитеса «Вест Хэму» придется заплатить компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.