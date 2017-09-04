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https://sport.mail.ru/news/football/30893407/
4 сентября 2017, 16:48 | Футбол | Р-Спорт

«Вест Хэм» при уходе Билича с поста тренера рассмотрит кандидатуру Манчини

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини является вторым кандидатом после Рафаэля Бенитеса на должность тренера лондонского «Вест Хэма» в случае ухода со своего поста Славена Билича, сообщает Evening Standard.

Главный тренер <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> является вторым кандидатом после Рафаэля <span class=error>Бенитеса</span> на должность тренера лондонского <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэма</span> в случае ухода со своего поста <span class=error>Славена</span> <span class=error>Билича</span> сообщает Evening Standard. Увеличить
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«Вест Хэм» под руководством Билича проиграл три матча из трех в стартовавшем в августе чемпионате Англии и занимает последнее место в турнирной таблице. Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды. Летом Манчини возглавил «Зенит», и после восьми туров под его руководством петербуржцы с шестью победами лидируют в турнирной таблице РФПЛ.

Как утверждает издание, первым кандидатом на пост главного тренера лондонцев в случае ухода Билича является возглавляющий «Ньюкасл» Бенитес. Испанец якобы остался недоволен тем, что клуб в летнее трансферное окно не смог заполучить нужных игроков. В случае приглашения Бенитеса «Вест Хэму» придется заплатить компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

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