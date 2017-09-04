Дубль воронежского «Факела» остался без тренировок
Клуб не арендует поле для молодежной команды
из-за финансовых проблем.
Молодежная команда «Факела» выступает в первенстве МОА «Черноземье» без систематических тренировок, рассказали футболисты клуба корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 4 сентября. За две недели перед матчем с дублем курского «Авангарда» «молодежка»
По словам футболистов, на протяжении полутора месяцев команда проводила лишь одну тренировку в неделю. Клуб не может арендовать для дубля поле стадиона «Факел»
Косвенно наличие проблемы подтвердил главный тренер дубля Александр Щеголев, сказав в интервью официальному сайту дубля: «Тренировочного процесса у нас, по сути, нет. Перед поединком с курской командой провели всего одно предыгровое занятие».
Контекст Финансовые проблемы «Факела» стали достоянием гласности в апреле, когда футболисты признали наличие задержек зарплат. Игроки не получали зарплат на протяжении 2,5 месяца, а премиальные не выплачивались с сезона-14/15. Результатом систематического невыполнения обещаний руководством клуба стало то, что «Факел» потерпел серию поражений на финише сезона-16/17 и занял 10 место в турнирной таблице.
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