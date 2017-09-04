Дубль воронежского «Факела» остался без тренировок

Молодежная команда «Факела» выступает в первенстве МОА «Черноземье» без систематических тренировок, рассказали футболисты клуба корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 4 сентября. За две недели перед матчем с дублем курского «Авангарда» «молодежка» сине-белых провела лишь одно предыгровое занятие.

По словам футболистов, на протяжении полутора месяцев команда проводила лишь одну тренировку в неделю. Клуб не может арендовать для дубля поле стадиона «Факел» из-за финансовых проблем. Ранее руководство футбольного клуба арендовало площадку на один час трижды в неделю. Стоимость съема поля стадиона «Факел» — 7 тыс. рублей в час. Кроме того, молодежная команда сине-белых лишилась возможности дозаявки игроков — из-за финансовых проблем клуб не выплатил взнос за участие в первенства МОА «Черноземье», которое стартовало в апреле. Все имеющиеся у «Факела» средства идут на выплату зарплаты игрокам основной команды, организацию выездов на гостевые матчи и погашение задолженностей перед прошлогодним составом команды — именно эта статья расходов требует большей части расходов клуба. На прошлой неделе, с 28 августа по 3 сентября, футболисты сегодняшнего состава команды получили зарплату за июль.

Косвенно наличие проблемы подтвердил главный тренер дубля Александр Щеголев, сказав в интервью официальному сайту дубля: «Тренировочного процесса у нас, по сути, нет. Перед поединком с курской командой провели всего одно предыгровое занятие».

Контекст Финансовые проблемы «Факела» стали достоянием гласности в апреле, когда футболисты признали наличие задержек зарплат. Игроки не получали зарплат на протяжении 2,5 месяца, а премиальные не выплачивались с сезона-14/15. Результатом систематического невыполнения обещаний руководством клуба стало то, что «Факел» потерпел серию поражений на финише сезона-16/17 и занял 10 место в турнирной таблице.