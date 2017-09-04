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4 сентября 2017, 8:30 | Футбол | Коммерсантъ

Вадим Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»

Тренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в Перми в 2015—2016 годах, а с января по август 2017-го возглавлявший клуб ПФЛ «Текстильщик» (Иваново).

«Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона, — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, слова которого приводит пресс-служба пермского клуба.
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