СМИ: «Гремио» незаконно продал футболиста Рошу в «Спартак»
ТАСС, 3 сентября. Бразильский футбольный клуб «Гремио» незаконно оформил переход нападающего Педро Роши в московский «Спартак». Об этом сообщает ESPN.
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По информации источника, футбольный клуб «Атлетико Диадема» считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против «Гремио».
Отмечается, что при переходе игрока в «Гремио» в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что «Атлетико Диадема» должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.
«У нас очень хорошие отношения с “Гремио”, у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и
Роша перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.
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