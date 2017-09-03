СМИ: «Гремио» незаконно продал футболиста Рошу в «Спартак»

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По информации источника, футбольный клуб «Атлетико Диадема» считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против «Гремио».

Отмечается, что при переходе игрока в «Гремио» в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что «Атлетико Диадема» должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.

«У нас очень хорошие отношения с “Гремио”, у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году они предложили купить еще 10% прав на футболиста, но мы отказались. Я думаю, что это странная ситуация», — сказал президент «Атлетико Диадема» Джексон Карвальо.

Роша перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.