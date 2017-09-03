Представитель Аркадия Абрамовича не комментирует возможную покупку ЦСКА

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Информацию о возможной продаже ЦСКА Аркадию Абрамовичу в своем канале в Telegram в субботу разместил журналист Василий Уткин.

«Комментария по этому вопросу не будет», — сообщил «Р-Спорт» в письме представитель Аркадия Абрамовича.

Сам Аркадий Абрамович оказался недоступен для комментария на данную тему.