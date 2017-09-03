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https://sport.mail.ru/news/football/30884159/
3 сентября 2017, 20:21 | Футбол | Р-Спорт

Представитель Аркадия Абрамовича не комментирует возможную покупку ЦСКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Официальный представитель Аркадия Абрамовича, сына российского бизнесмена Романа Абрамовича, не комментирует возможную покупку Аркадием московского футбольного клуба ЦСКА.

Официальный представитель Аркадия Абрамовича сына российского бизнесмена Романа Абрамовича не комментирует возможную покупку Аркадием московского футбольного клуба ЦСКА. Увеличить
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Информацию о возможной продаже ЦСКА Аркадию Абрамовичу в своем канале в Telegram в субботу разместил журналист Василий Уткин.

«Комментария по этому вопросу не будет», — сообщил «Р-Спорт» в письме представитель Аркадия Абрамовича.

Сам Аркадий Абрамович оказался недоступен для комментария на данную тему.

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