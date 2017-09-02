Виталий Мутко: РФС больше ничего не угрожает

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Ровно два года назад Виталий Мутко вернулся на пост президента Российского футбольного союза (РФС), а 24 сентября 2016 года был переизбран на четырехлетний срок. О новой жизни РФС и о подготовке России к чемпионату мира вице-премьер рассказал в интервью ТАСС.

— Многое ли удалось сделать за эти два года из того, что планировали?

— Естественно, я очень долго думал над тем, нужно ли возвращаться. Как говорят — два раза в одну реку не войдешь. Мой случай — исключение. Причины решения избираться на пост президента РФС понятны. Первая — подготовка России и нашей национальной сборной к чемпионату мира. Вторая — кризис, в который тогда погрузился РФС: не было единой точки управления российским футболом, футбольные институты были разбалансированы, клубы существовали сами по себе, женскому футболу, мини-футболу вообще никто не уделял внимания. Нужно было придать развитию футбола в России стабильность, вновь сделать из РФС главенствующий футбольный орган.

Кроме того, на сентябрь 2015 года общая сумма кредиторской задолженности, требующая реструктуризации или погашения составляла 2,58 млрд рублей. В том числе это была задолженность перед персоналом, налоговыми органами, внебюджетными фондами, прочими поставщиками и подрядчиками. РФС был на грани банкротства, находился в критическом состоянии.

Исходя из того, что было, и нужно оценивать эти два года. В целом все, что планировалось по-крупному, в определенной степени реализовать удалось. Система управления российским футболом была восстановлена. Вы видите, что и мы, и даже вы — журналисты, стали куда больше говорить о футболе, а не о стенограммах заседаний исполкома и долгах по зарплате. Все органы РФС работают слаженно, есть четкое взаимодействие с лигами. Все встало на свои места.

Была принята стратегия развития российского футбола до 2030 года, в которой есть пять-шесть ключевых направлений. Ряд решений уже приняли. Мы видим, что количество наших игроков не старше 23 лет в ФНЛ увеличилось практически в два раза, а число легионеров уменьшилось. В сентябре исполком РФС должен принять программу реализации «Стратегии-2030». Там все будет расписано пошагово.

Нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию, а финансовое оздоровление — одна из центральных задач. Не будет у организации сбалансированного бюджета — не будет ни одной программы, все будем проедать на текучку, без инвестиций в будущее, без поддержки тех, кто наиболее остро нуждается в финансовой подпитке — это детский футбол, региональная инфраструктура, подготовка тренеров и так далее.

Мы совместно с мэрией Москвы приняли принципиальное решение о полном выкупе Дома футбола (здания, которое занимает РФС — Прим. ТАСС) и погашении многолетних долгов за его аренду, которые будем выплачивать в течение 10 лет.

К РФС вернулись спонсоры, которые когда-то уходили — это и НОВАТЭК, и «Мегафон», и «Норильский никель». В 2015 году мы начали сотрудничество с Росбанком и Гослото, которые поддерживают программы РФС по массовому и детско-юношескому футболу. Независимый аудит показал, что теперь РФС больше ничего не угрожает. Впервые за несколько лет аудиторы сделали вывод о способности РФС продолжать деятельность в обозримом будущем. Запланированный объем бюджета РФС на 2017 год — 3,26 млрд рублей. Сейчас финансовое состояние РФС характеризуется как удовлетворительное без риска утраты платежеспособности.

В соответствии с утвержденным исполкомом бюджетом, на конец 2017 года планируется дальнейшее снижение кредиторской задолженности к погашению до 51,4 млн рублей. Тем не менее мы предпримем все возможные меры для выхода к концу года «в ноль». То есть надеемся, что РФС начнет 2018 год без просроченных долгов, с бездефицитным бюджетом, с просчитанными и обеспеченными программами развития футбола.

«Возглавлять РФС должен освобожденный человек, но до ЧМ-2018 совмещение разумно»

— Все равно главным было, есть и будет забота о подготовке сборной России к чемпионату мира. Это отдельная задача. Большие инвестиции вкладываем в то, чтобы сделать из УТЦ «Новогорск» современный тренировочный центр с двумя футбольными полями. Одно будет сдано уже через неделю. Будет здесь и гостиница для футбольных сборных с отдельным въездом.

— Планируется, что сборная России будет тренироваться в Новогорске постоянно?

— Да. И главный тренер (Станислав Черчесов) сейчас все обошел, все изучил. Потому мы команду сейчас здесь и разместили, чтобы она посмотрела на логистику, на питание, на медицинское обеспечение.

Но с мэром Москвы Сергеем Собяниным мы обсуждали и вопрос создания уже после чемпионата мира тренировочного центра в Лужниках. Все же основные матчи сборная будет проводить на БСА «Лужники», и логично, чтобы поблизости от арены разместился бы тренировочный центр. Когда речь идет о подготовке к крупному турниру и длительному сбору, то ничего лучше Новогорска быть не может. Если же матч один и сбор краткосрочный, то лучше тренироваться в Лужниках.

Проект центра в Лужниках на стадии создания. Мы рассчитываем, что он будет готов в 2018 году, а в 2019 — 2020 годах будет реализован.

— Вам сложно совмещать должности вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018»?

— Конечно, это крайне сложно. И, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Меж тем РФС — это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол. В России регулярно играют в футбол где-то 2,6 млн человек.

Конечно, футбол — это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира нынешнее совмещение это разумно.

— А после чемпионата мира?

— Мне сейчас сложно загадывать. Я был назначен на должность вице-премьера президентом. В 2018 году будут президентские выборы, будет новое правительство. Сейчас я бы загадывать не хотел. Нужно думать о том, как качественно подготовиться к чемпионату мира.

Нам предстоит огромная работа — нужно достроить семь стадионов, десяток гостиниц, около 100 тренировочных площадок — а это мини-стадионы, вместимостью не менее 500 мест, реконструировать аэропорты, а в Ростове-на-Дону — ввести в строй новый аэропорт, подготовить около 20 тыс. волонтеров и 15 тыс. стюардов.

Приходится очень много летать: сейчас у меня график такой, что на неделе у меня одно селекторное совещание, координационный штаб с регионами по подготовке к чемпионату мира и две командировки — во вторник и в пятницу. Например, 5 сентября побываю в Екатеринбурге: объеду все объекты, послушаю руководство региона. А в Казани на следующей неделе проведем большой семинар, в котором примут участие представители властей регионов, где пройдут матчи чемпионата мира. Нужно, чтобы все поняли, что за турнир их ждет. Пока у меня есть чувство, что еще не все люди до конца понимают, что такое чемпионат мира, что к ним в город приедут не меньше 30 тыс. иностранных болельщиков.

«Есть договоренности о матчах с Испанией, Италией, Францией»

— Вы сказали, что к 2018 году РФС намерен выйти «в ноль».

— Да. Сейчас задолженность к погашению — 93,8 млн рублей. Задолженности перед работниками и налоговыми органами у РФС отсутствуют.

— То есть идете с опережением графика?

— Да, с определенным опережением. Самое главное, что РФС живет исключительно на свои доходы, не залезая в кредиты. Бюджетных денег у нас нет ни копейки. Единственное, иногда государство помогает юношеским, женским командам перелетами и проживанием.

Планировалось, что мы будем введены в одну из отборочных групп чемпионата мира, но в результате этого не произошло, и мы получили головную боль в виде самостоятельного поиска спарринг-партнеров. Многие из них выдвигают условия — оплатить дорогу, проживание, поделиться доходами от матча. А топовые сборные, как, например, Аргентина и Бразилия просят отдельный гонорар.

— Это заоблачные суммы?

— Нет. Речь идет о разумных цифрах. Но топ-команды такие условия выдвигают всегда.

— Мы сыграем с топ-командами?

— Конечно, сыграем. Мы близки к завершению переговоров.

— И с аргентинцами, и с бразильцами?

— Переговоры продолжаются. Что касается октября, то сыграем с двумя сборными, представляющими Азиатскую конфедерацию футбола, у европейских команд в это время будут отборочные матчи. С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто — нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто — вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах.

Мы проводим матч с «Динамо» не из-за того, что к нам никто не хочет ехать, а из-за того, что просто не с кем играть, все участвуют в отборочном цикле чемпионата мира, где идут решающие туры. Этот — единственный месяц, в котором все сборные играют по два матча квалификации.

— Говорилось, что, согласно контракту, мы должны провести ответный товарищеский матч с французами (первый состоялся в Сен-Дени в марте 2016 года, российская сборная проиграла со счетом 2:4)?

— Матч планируется в марте. Договоренность есть.

«Лимит может не измениться»

— Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?

— Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.

— Но будет другой.

— Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.

У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.

— А «8+17»?

— Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.

Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции.

— Будет ли обсуждаться целесообразность возвращения на систему проведения чемпионата «весна-осень»?

— Посмотрим, какие в этом могут быть преимущества. Но клубы РФПЛ — против. Они приноровились к нынешнему формату с синхронизированным с европейским трансферным окном.

«Задача-минимум на ЧМ-2018 — выход из группы»

— Вы удовлетворены результатами сборных России — основной, молодежной, юношеских, женской?

— Абсолютной удовлетворенности нет, но потенциал есть. Например, юноши 1999 года рождения выиграли Мемориал Гранаткина и ряд международных турниров. С этой сборной связаны большие надежды, ее задача — войти в число участников чемпионата Европы 2018 года и отобраться на мировое первенство среди игроков не старше 20 лет. Плюс ко всему наша женская команда впервые за долгое время пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, где даже один матч выиграла (у команды Италии со счетом 2:1 — Прим. ТАСС).

Но можно завлечь в футбол миллионы людей, всю страну уложить полями, но если главная сборная проиграет, все будут говорить, что футбол не развивается. Как мне говорил Давор Шукер — футбол может и не развиваться, но если повезло с поколением игроков и сборная удачно играет, ты будешь в порядке. Взять, хотя бы, Испанию — сборная выиграла чемпионат мира и два чемпионата Европы, впереди всех на клубном уровне. Вроде бы, ее национальная федерация на коне, а глубже копнули — и пошли уголовные дела. Но, нравится кому-то это или нет, оценивать развитие футбола будут по результатам сборной.

На чемпионате Европы 2016 года мы сделали все, что могли. РФС нес ответственность за тренера, и был назначен один из лучших. Леонид Викторович Слуцкий — это человек, который доказал, что является настоящим профессионалом. Конечно, мы были очень разочарованы тем, как выступила наша сборная на Евро, были даже шокированы, ведь для команды были созданы отличные условия, в ее составе были игроки высокого уровня.

На Кубке конфедераций нам не хватило попадания в плей-офф. Это бы очень помогло нам в плане опыта, уверенности в себе. Матч с Мексикой до сих пор перед глазами — вроде бы, мы здорово начали, первым забили гол, но…

— Какая задача будет поставлена перед сборной России на чемпионат мира?

— Вряд ли сейчас есть сборные, которые ставят перед собой на крупный турнир не максимальные задачи. Думаю, наша команда ближе к турниру сама почувствует, на что способна. Понятно, что наша задача-минимум — это выход из группы. Повторюсь, этой сборной, именно этой, очень не хватило плей-офф Кубка конфедераций. А ведь все было рядом.

— Как часто общаетесь со Станиславом Черчесовым?

— Почти постоянно. Черчесов — трудоголик, он постоянно работает, что-то анализирует. Это здорово. Я летал на сбор нашей команды перед Кубком конфедераций, провел там несколько дней и понял, что она способна на многое. Хороший микроклимат, правильное отношение к делу.

Вообще, для руководства сборными мы собрали боевую команду. Черчесов, Бушманов, Гришин, Гордеев, Аблизин, Хомуха, Фомина, Скорович, Лихачев… Это тренеры с горящими глазами, с продуманными планами работы и поддержкой руководства РФС. Также был создан аналитико-методический центр по анализу соревновательной деятельности игроков-кандидатов в сборные команды России, проводятся мероприятия по созданию селекционного отдела РФС по поиску и отбору наиболее талантливых футболистов для национальных команд.

«Наши болельщики — не инопланетяне»

— Вот как у нас? Если команда играет хорошо, то народ на стадион ходит. А если играет неважно, то ходить перестает. Должно быть постоянство: если любишь свой клуб, то должен быть с ним рядом и при победах, и при поражениях. За рубежом есть клубы со столетней историей, но при этом никогда не выигрывавшие свои чемпионаты. И на каждый их матч собирается по 40 тыс. зрителей. Такая атмосфера должна складываться и вокруг наших команд, в том числе и сборной.

Был ВОБ, но сейчас все это сломалось, нужна новая конструкция. Я прекрасно понимаю, что без болельщиков, без их активной части, футбол — мертвый. Однако все должны понимать, что футбол — это наше общее достояние. Никто не должен его приватизировать — ни фанаты, ни правоохранительные органы, ни клубы. Некоторым представителям полиции лучше, чтобы болельщики футбол дома по телевизору смотрели. Есть и клубы, которым по-барабану, есть у них поклонники ли нет — им достаточно того, что деньги сверху капают.

Конечно, если ты с ребенком пришел на матч, а там мат-перемат, то в следующий раз его на стадион не поведешь. Борьба с матом на трибунах должна вестись постепенно. Когда только зародился ВОБ, был матч с Англией, и, как мы и договаривались с фанатскими объединениями, не было ни одного нарушения, ни одной матерной речевки. Мы были как одно целое. Великолепной была поддержка и на другом матче в заполненных «Лужниках» — с командой Германии. Сейчас мы это потеряли. И я думаю, куда двигаться. Есть несколько линий, нужно найти золотую середину. Все субъекты футбола должны уважать друг друга.

— Обстановка на трибунах улучшилась, как считаете?

— Конечно, она стала лучше. Намного лучше! Мне приносят протоколы, я вижу, что происходит. Работает видеоконтроль, внедряется система идентификации. Но я сторонник того, чтобы мы работали с болельщиками, говорили с ними. Это наши ребята. Они россияне, а не инопланетяне.

«Первым систему видеоповторов протестирует «Краснодар»

— Вас устраивает работа руководства департамента судейства и инспектирования РФС?

— Меня бы устраивало, если бы сейчас не было такого количества ошибок. Оно не фатально, но их достаточно много. Мне бы хотелось, чтобы в нашем судейском корпусе было больше личностей, которых бы все уважали. Я всегда говорю арбитрам, что им нужно нарабатывать авторитет, а его в судейском деле можно получить только благодаря объективности и последовательности. Вы же помните, что раньше не было никакого взаимодействия между судейским комитетом и департаментом. Конфликты были постоянные. Сейчас ситуация успокоилась. Мы сделали шаг в сторону профессионализации арбитров, с января введя изменения в порядке оплаты судей и их ассистентов в соответствии с бонусной системой. Но пока видим, что оценка судейства со стороны клубов неоднозначна. Наверное, многое говорится на эмоциях. С организационной точки зрения я удовлетворен. Но, еще раз скажу, ошибок немало.

Очень рассчитываем на Александра Егорова, который назначен заместителем Андрея Будогосского. Андрей Дмитриевич — он больше методист, педагог. Меня же, как и клубы, сейчас волнует система управления процессом. Мы за этим смотрим.

— Будогосский останется на своем посту?

— Андрей Дмитриевич работает. У него есть своя миссия. Раньше из-за несогласованности судейского комитета и департамента было сделано много документов, противоречащих друг другу. Будогосский предложил план реформирования судейского корпуса, сейчас работает над его исполнением. А Егорова мы пригласили, чтобы он активно занимался текущей деятельностью.

В ближайшее время еще раз встречусь с судьями и их руководителями, послушаю их.

— Есть ли подвижки в вопросе введения в чемпионате России системы видеоповторов?

— Да, есть. Мы просили ФИФА оставить четыре системы на стадионах, где проводились матчи Кубка конфедераций. ФИФА сказала, что арендовала оборудовании у компании, которая, в свою очередь, уже договорилась об их установке в других местах. Есть четыре основные компании, которые производят необходимую аппаратуру, а всего их около 20. Мы встречались с каждой из четырех, и буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе «Краснодар» и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС — с ФИФА и IFAB. В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы «Зенита» и «Спартака». Офлайн-режим означает, что главный арбитр матча не сможет пользоваться видеоповторами, но будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров.

На Кубке конфедераций, где использовалась система, было мало матчей, поэтому пока рано делать выводы о ней. Сейчас изучаем западный опыт, смотрим на чемпионаты Германии и Италии, где система стала использоваться с этого сезона. Нужно уточнять много нюансов. Помните, сколько на Кубке конфедераций было неурядиц с видеоповторами? Как наш главный тренер требовал видеоповтор в матче с Мексикой, но судья не дал. Почему?

Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе чемпионата мира-2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ. ​​

«Лужники» как спортивный объект откроются 9 сентября"

— Какие предусмотрены мероприятия, направленные на продвижение чемпионата мира?

— Их много. Мы бы хотели, чтобы к этой работе активно была подключена ФИФА. Сейчас идут решающие матчи квалификации, и, подключая национальные федерации, в перерывах матчах можно было бы пускать ролики о России. В разных странах один за одним открываются офисы Visit Russia, там появилось специальное направление по продвижению турнира. Футбольным болельщикам лишний раз о важности чемпионата мира можно не рассказывать, но им будет полезно разъяснить, как они могут получить Fan ID, каким транспортом и как им лучше пользоваться в России. Пользуется популярностью сайт Welcome2018, который функционирует на пяти языках.

9 сентября будет запущен тур Кубка мира, который пройдет не только по России, но и за границей. 1 декабря в Москве состоится жеребьевка финальной стадии, а это очень мощный промоушн — она будет транслироваться на 150−200 стран мира. Компании, которые уже приобрели права на показ чемпионата мира, собираются снимать фильмы о нашей стране. Фильмы положительные. От них к нам поступают различные заявки. Будут проводиться пресс-туры — чтобы журналисты ездили по городам чемпионата мира, писали о них. Один из пресс-туров завершился на днях.

— Сколько Россия планирует заработать на проведении чемпионата мира?

— Инвестиции ФИФА — это $700 млн, направленные на организацию турнира. Доходы от билетов, спонсоров заберет ФИФА, это ее собственность. Доход ФИФА от чемпионата мира в Бразилии был около $4 млрд. Часть средств была распределена среди участников турнира. Около $100 млн было выделено Бразилии в рамках программы наследия чемпионата мира. Мы бы хотели, чтобы деньги, выделенные нам по этой программе, были потрачены на новые поля, на оборудование детско-юношеских футбольных школ. Остальные доходы — это то, что оставят в России болельщики.

Что до расходов, то изначально говорилось, что Россия потратит на чемпионат мира из федерального бюджета порядка $10 млрд. Тогда это было 336 млрд рублей. Периодически эта сумма увеличивалась — из-за трат на безопасность и других вещей. Сейчас она составляет где-то 360 млрд рублей. Примерно 200 млрд рублей — это внебюджетные средства, где-то 100 млрд — деньги из бюджетов субъектов РФ. Расходы на спортивную составляющую в общей сложности не превышают 140 млрд рублей, это семь стадионов, тренировочные площадки. Многие тревожатся, думая, что будет со стадионами после чемпионата мира. Мы хотим каждому региону предложить программу управления стадионов, так скажем, бизнес-план, при помощи которого можно будет вывести арену на окупаемость. Будем руководствоваться опытом стадиона в Казани, там этой работой занимаются уже три года.

Выбивается стадион в Самаре, проект своеобразный, его непросто реализовать. Общая строительная готовность высокая, но есть некоторые проблемы с крышей, с кровлей — там она особая. С технологической точки зрения самарский стадион — самый сложный после арены в Санкт-Петербурге.

— На каких стадионах сборная России сыграет до чемпионата мира?

— Мы бы хотели сыграть на всех, но матчей не хватит. Посмотрим, как получится. Окна для товарищеских матчей у нас есть в октябре, ноябре, марте. В июне на стадионах чемпионата мы сыграть товарищеские матчи уже не сможем. 22 сентября я буду в Ростове-на-Дону, и мы примем окончательное решение, сможем ли открыть «Ростов-Арену» в ноябре матчем сборной России. Если да, то этот матч стал бы для нашей команды вторым ноябрьским. Рассматриваем вопрос открытия «Лужников» матчем национальной команды. В Волгограде запланировали, как минимум, провести финал Кубка России. Надеюсь, исполком РФС на ближайшем заседании поддержит меня в этом вопросе.

— Будет ли торжественная церемония открытия «Лужников»?

— Сергей Семенович Собянин и правительство Москвы стараются пафосных праздников не делать. Стадион готов, идет благоустройство территории, ко Дню города большинство работ будет завершено. 9 сентября в «Лужниках» будет запущен тур кубка мира. Если все будет благополучно, то это формально будет открытие «Лужников» как спортивного объекта.

«Россия открыта в вопросе допинг-контроля»

— Кто будет осуществлять допинг-контроль на чемпионате мира?

— Если РУСАДА будет восстановлено в правах, то оно и будет осуществлять. А где будут проверять допинг-пробы… Я не думаю, что наша лаборатория к этому времени успеет пройти аккредитацию. В принципе, учитывая количество нападок на футбол, будет лучше, если допинг-пробы будут вывозить в какие-нибудь западные лаборатории. В Сочи допинг-тестирование контролировали не мы. Все было запечатано, отправлено в Лозанну.

Мы открыты. И делаем все, чтобы никаких вопросов не было.

— Процесс восстановления РУСАДА как-то может повлиять на вопрос проведения в России чемпионата мира?

— Нет, никак.

— Восстановят ли РУСАДА в правах? Каков ваш прогноз?

— Практически все вопросы дорожной карты решены, она реализуется. В сентябре будет аудит, затем, перед заседанием совета учредителей WADA — еще один. Если восстановления в правах не произойдет, то это будет, как говорится, деньги на ветер. Мы дали РУСАДА полную независимость. Управление организацией, по сути, отдано WADA. Работают два независимых эксперта, их деятельность оплачивает WADA. В конце августа был выбран генеральный директор (Юрий Ганус — Прим. ТАСС). Было 700 кандидатов, из них WADA выбрала шесть человек. Наблюдательный совет, который, опять же, был сформирован в соответствии с рекомендациями WADA, из этих шести в итоге выбрал одного. Сейчас новый генеральный директор освоится, мы проведем с ним встречу.

Но мы бы хотели, чтобы такие требования были не только к антидопинговому агентству России, а ко всем. В прошлом году допинг-контроль у нас проводило Британское антидопинговое агенство, было выявлено 21 нарушение антидопинговых правил, из них 10 — употребление запрещенных препаратов. Это в разы меньше, чем когда Россия сама контролировала борьбу с допингом — мы за год по 200 человек отстраняли, собирая в год по 15 тыс. проб. В этом году будет собрано около 7 тыс. проб. Контроль будет тотальным. Никому не удастся скрыться.

— Как отнеслись к информации британских СМИ о том, что в российском футболе якобы есть проблемы с допингом?

— Сейчас идет информационная кампания против России. Со слов некоторых СМИ, плохо все, что бы мы не делали. Допинг-контроль на чемпионатах мира и Европы осуществляли не мы, а организаторы. Десятки раз наша команда проверялась на Кубке конфедераций. Приезжали допинг-офицеры и на сбор в Новогорск. Снова ведется допинг-контроль в РФПЛ, так как РУСАДА получило право на забор проб. Мы полностью открыты.

— Ожидаете ли новых нападок на чемпионат мира-2018?

— На них мы внимания не обращаем. Есть технология, как на это отвечать: работать спокойно и качественно. Безусловно определенная пропаганда будет продолжаться, но количество негатива пошло на убыль после того, как все увидели отличную организацию Кубка конфедераций. Криштиану Роналду приехал на турнир и написал в Instagram: «Спасибо, Казань!». И кому люди поверят — тому, кто пишет что-то негативное, сидя на работе, или Роналду и болельщикам, реально побывавшим на турнире?

Беседовал Илья Андреев​​