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https://sport.mail.ru/news/football/30868640/
1 сентября 2017, 16:26 | Футбол | Деловое сообщество

ФК «Ростов» начал распродажу абонементов на домашние матчи сезона

1 сентября ФК «Ростов» начал распродажу абонементов на домашние матчи в сезона-2017/2018. Об этом сообщает официальный сайт желто-синих.

Она продлится ровно месяц, до 1 октября. Все купившие абонемент в этот период гарантированно получат место на новом стадионе «Ростов-Арене» на матчи второго круга Чемпионата России.

Во время распродажи будут действовать 20-процентные скидки на абонементы, при этом их стоимость будет составлять от 2,5 до 40 тыс руб. Все купившие также получат приоритетную возможность приобрести абонемент на следующий сезон со скидкой.

«Поддержи любимую команду и стань частью истории клуба и нового современного стадиона», — добавили в пресс-службе ФК «Ростов».
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