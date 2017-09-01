ФК «Ростов» начал распродажу абонементов на домашние матчи сезона

Она продлится ровно месяц, до 1 октября. Все купившие абонемент в этот период гарантированно получат место на новом стадионе «Ростов-Арене» на матчи второго круга Чемпионата России.

Во время распродажи будут действовать 20-процентные скидки на абонементы, при этом их стоимость будет составлять от 2,5 до 40 тыс руб. Все купившие также получат приоритетную возможность приобрести абонемент на следующий сезон со скидкой.