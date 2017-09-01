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https://sport.mail.ru/news/football/30865133/
1 сентября 2017, 10:39 | Футбол | Вести - Калининград

Футболист из Донецка будет играть за «Балтику»

«Балтика» заключила контракт с 25-летним нападающим Денисом Шевчуком.

Балтика заключила контракт с 25-летним нападающим Денисом <span class=error>Шевчуком</span>. Он является воспитанником донецкого футбола — занимался в СДЮСШОР Шахтер (Донецк) и в <span class=error>УОР</span> имени С. <span class=error>Бубки</span>. С 2010 года выступает в профессиональных турнирах. Участвовал в играх первенств Украины и Крыма. В сезоне-2015/2016 занял второе место в списке бомбардиров <nobr>премьер-лиги</nobr> Крымского футбольного союза -… Увеличить
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Он является воспитанником донецкого футбола — занимался в СДЮСШОР «Шахтер» (Донецк) и в УОР имени С. Бубки.

«С 2010 года выступает в профессиональных турнирах. Участвовал в играх первенств Украины и Крыма. В сезоне-2015/2016 занял второе место в списке бомбардиров премьер-лиги Крымского футбольного союза — в 26-ти матчах забил 13 мячей. Последний клуб Дениса — ФК «Севастополь», — сообщает пресс-служба калининградской команды.

«Балтика» заключила контракт с Шевчуком до конца сезона-2017/2018.
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