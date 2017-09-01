Футболист из Донецка будет играть за «Балтику»
«Балтика» заключила контракт с 25-летним нападающим Денисом Шевчуком.
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Он является воспитанником донецкого футбола — занимался в СДЮСШОР «Шахтер» (Донецк) и в УОР имени С. Бубки.
«С 2010 года выступает в профессиональных турнирах. Участвовал в играх первенств Украины и Крыма. В сезоне-2015/2016 занял второе место в списке бомбардиров
«Балтика» заключила контракт с Шевчуком до конца сезона-2017/2018.
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