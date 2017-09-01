«Ростов» приобрел нового полузащитника Алексея Ионова

«28-летний воспитанник «Зенита» подписал контракт с нашим клубом по схеме «3+1», — сообщили «РГ» в пресс-службе донской команды.

В составе питерской команды Алексей Ионов становился чемпионом России, обладателем национального Кубка, Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали РФПЛ прошлого сезона. Он также выступал за молодежную и главную сборную России, в составе которой провел 11 игр.

Таким образом, порядки средней линии в «Ростове» усилились. В полузащите играют теперь 11 игроков.

Кроме того, в рамках трансфертного окна «Ростовом» и «Зенитом» была достигнута договоренность о переходе Михи Мевли, который провел за донскую команду 39 матчей и забил два мяча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Алексей Ионов — игрок «Ростова»<a href="https://t.co/nXhwRCZVnx">https://t.co/nXhwRCZVnx</a> <a href="https://t.co/tYuq68Piy0">pic.twitter.com/tYuq68Piy0</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/903354994941992961">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>