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1 сентября 2017, 9:47 | Футбол | "Российская газета"

«Ростов» приобрел нового полузащитника Алексея Ионова

Полузащитник Алексей Ионов будет выступать за футбольный клуб «Ростов».

«28-летний воспитанник «Зенита» подписал контракт с нашим клубом по схеме «3+1», — сообщили «РГ» в пресс-службе донской команды.

В составе питерской команды Алексей Ионов становился чемпионом России, обладателем национального Кубка, Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали РФПЛ прошлого сезона. Он также выступал за молодежную и главную сборную России, в составе которой провел 11 игр.

Таким образом, порядки средней линии в «Ростове» усилились. В полузащите играют теперь 11 игроков.

Кроме того, в рамках трансфертного окна «Ростовом» и «Зенитом» была достигнута договоренность о переходе Михи Мевли, который провел за донскую команду 39 матчей и забил два мяча.
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