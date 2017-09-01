«Ростов» приобрел нового полузащитника Алексея Ионова
Полузащитник Алексей Ионов будет выступать за футбольный клуб «Ростов».
«28-летний воспитанник «Зенита» подписал контракт с нашим клубом по схеме «3+1», — сообщили «РГ» в
В составе питерской команды Алексей Ионов становился чемпионом России, обладателем национального Кубка, Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали РФПЛ прошлого сезона. Он также выступал за молодежную и главную сборную России, в составе которой провел 11 игр.
Таким образом, порядки средней линии в «Ростове» усилились. В полузащите играют теперь 11 игроков.
Кроме того, в рамках трансфертного окна «Ростовом» и «Зенитом» была достигнута договоренность о переходе Михи Мевли, который провел за донскую команду 39 матчей и забил два мяча.
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