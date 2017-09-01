В Самаре на набережной состоится розыгрыш Кубка России по пляжному футболу

С 3 по 9 сентября 2017 года на 2-ой очереди Набережной реки Волга (спуск ул. Первомайская) в Самаре состоятся одни из самых престижных соревнований — розыгрыш Кубка России по пляжному футболу.

По мнению спортивных экспертов, уникальная инфраструктура самарской набережной идеально подходит для проведения пляжных состязаний самого высокого уровня.

Состав финального турнира Кубка России по пляжному футболу уже полностью сформирован. В соревнованиях примут участие 16 команд, в том числе 2 самарские команды: «Крылья Советов» и «Спутник». В турнире участвуют 7 команд-представителей суперлиги, где играют лучшие игроки мира.