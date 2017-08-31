Футболист и фанат «Балтики» помирились после взаимных оскорблений
На стадионе «Балтика» в Калининграде состоялось примирение фаната команды с полузащитником Виктором Свежовым. Футболист и болельщик пожали друг другу руки.
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23 августа между ними после кубковой игры «Арарат» — «Балтика» произошла словесная перепалка.
Напомним, после поражения балтийцев несколько футболистов подошли к трибуне и вступили в диалог с болельщиками, которые начали нецензурно выражаться в адрес команды. Усмирить фанатский пыл попытался Свежов, однако получил оскорбления, и успокаивать уже пришлось игрока, поскольку конфликт усугубился.
В четверг на стадионе «Балтика» между ними состоялся мужской разговор, по итогам которого игрок и фанат пожали друг другу руки.
«Это были эмоции, — сказал болельщик. — Я всей душой болею за “Балтику”, вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах».
«Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с “Кубанью” из Краснодара», — резюмировал Виктор Свежов.
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