Футболист и фанат «Балтики» помирились после взаимных оскорблений

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

23 августа между ними после кубковой игры «Арарат» — «Балтика» произошла словесная перепалка.

Напомним, после поражения балтийцев несколько футболистов подошли к трибуне и вступили в диалог с болельщиками, которые начали нецензурно выражаться в адрес команды. Усмирить фанатский пыл попытался Свежов, однако получил оскорбления, и успокаивать уже пришлось игрока, поскольку конфликт усугубился.

В четверг на стадионе «Балтика» между ними состоялся мужской разговор, по итогам которого игрок и фанат пожали друг другу руки.

«Это были эмоции, — сказал болельщик. — Я всей душой болею за “Балтику”, вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах».

«Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с “Кубанью” из Краснодара», — резюмировал Виктор Свежов.