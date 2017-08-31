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https://sport.mail.ru/news/football/30856025/
31 августа 2017, 16:00 | Футбол | Вести - Калининград

Футболист и фанат «Балтики» помирились после взаимных оскорблений

На стадионе «Балтика» в Калининграде состоялось примирение фаната команды с полузащитником Виктором Свежовым. Футболист и болельщик пожали друг другу руки.

На стадионе Балтика в Калининграде состоялось примирение фаната команды с полузащитником Виктором <span class=error>Свежовым</span>. Футболист и болельщик пожали друг другу руки. 23 августа между ними после кубковой игры Арарат — Балтика произошла словесная перепалка. <span class=stop>Напомним</span> после поражения балтийцев несколько футболистов подошли к трибуне и вступили в диалог с болельщиками которые начали нецензурно выражаться… Увеличить
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23 августа между ними после кубковой игры «Арарат» — «Балтика» произошла словесная перепалка.

Напомним, после поражения балтийцев несколько футболистов подошли к трибуне и вступили в диалог с болельщиками, которые начали нецензурно выражаться в адрес команды. Усмирить фанатский пыл попытался Свежов, однако получил оскорбления, и успокаивать уже пришлось игрока, поскольку конфликт усугубился.

В четверг на стадионе «Балтика» между ними состоялся мужской разговор, по итогам которого игрок и фанат пожали друг другу руки.

«Это были эмоции, — сказал болельщик. — Я всей душой болею за “Балтику”, вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах».

«Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с “Кубанью” из Краснодара», — резюмировал Виктор Свежов.
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