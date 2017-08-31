«Амкар» арендует у «Ростова» футболиста Эззатоллахи

«Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона», — сказал источник. По словам источника, «Ростов» до закрытия летнего трансферного окна может пополнить состав несколькими новичками, одна из кандидатур — защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев, ранее выступавший за ростовскую команду.

Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском «Анжи». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за «Ростов» ни в одном матче. «Ростов» в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, «Амкар» — 16-е.