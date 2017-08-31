«Амкар» арендует у «Ростова» футболиста Эззатоллахи
Футболист «Ростова» Саид Эззатоллахи на правах аренды перейдет в пермский «Амкар». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.
«Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона», — сказал источник. По словам источника, «Ростов» до закрытия летнего трансферного окна может пополнить состав несколькими новичками, одна из кандидатур — защитник
Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском «Анжи». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за «Ростов» ни в одном матче. «Ростов» в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, «Амкар» — 16-е.
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