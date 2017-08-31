Стали известны претендентки на звание «Мисс ФК “Уфа” — 2017»

В этом году главным призом для победительницы станет поездка в Испанию.

Всего организаторами конкурса отобрано 12 девушек. Все они представляют женский сектор клуба и уже долгое время поддерживают башкирскую команду на домашних матчах.

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1. Дениза Альмухаметова.

«Любовь к футболу у меня идёт с детства, выросла в деревне и у нас это было любимое развлечение».

2. Алёна Гаврюшина.

«Впервые посетила стадион «Нефтяник» на матче «Уфа"-«Зенит» в 2015 году».

3. Алина Ибрагимова.

«Ярый фанат этой игры, стараюсь не пропускать игровые матчи».

4. Анастасия Гайсина.

«Восхищена атмосферой, царящей на трибунах. Оказалось, что смотреть игру в живую, это совсем иные ощущения, нежели по телевизору».

5. Наталья Забаева.

«Атмосфера на стадионе всегда заряжает энергией, эмоции переполняют».

6. Эльнара Темирбаева.

«Посещаю все домашние матчи и стараюсь не пропускать выездные, побывала уже во многих городах в составе Женского Сектора».

7. Алена Денисова.

«Я болею за футбольный клуб “Уфа” и люблю футбол потому, что это лучшая игра в мире».

8. Мария Тришина.

«ФК “Уфа” для меня — это, прежде всего, гордость за родной город, и теперь я могу сказать с уверенностью, что это любовь на всю жизнь».

9. Богдана Хамитова.

«Однажды моя знакомая предложила мне сходить с ней на матч, неожиданно для себя стала одной из фанаток».

10. Ирина Пуртова.

«Мне всегда нравился футбол своей яркой и насыщенной игрой».

11. Гульшат Низаметдинова.

«Я безумно люблю футбол. Всю жизнь ждала команду в нашем городе и дождалась».

12. Алина Нигматуллина.

«Болею за родную “Уфу”! Лишь в одну команду мы верим!».