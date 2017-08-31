Стали известны претендентки на звание «Мисс ФК “Уфа” — 2017»
Футбольный клуб «Уфа» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» представил претенденток на звание Мисс ФК «Уфа» — 2017.
В этом году главным призом для победительницы станет поездка в Испанию.
Всего организаторами конкурса отобрано 12 девушек. Все они представляют женский сектор клуба и уже долгое время поддерживают башкирскую команду на домашних матчах.
1. Дениза Альмухаметова.
«Любовь к футболу у меня идёт с детства, выросла в деревне и у нас это было любимое развлечение».
2. Алёна Гаврюшина.
«Впервые посетила стадион «Нефтяник» на матче «Уфа"-«Зенит» в 2015 году».
3. Алина Ибрагимова.
«Ярый фанат этой игры, стараюсь не пропускать игровые матчи».
4. Анастасия Гайсина.
«Восхищена атмосферой, царящей на трибунах. Оказалось, что смотреть игру в живую, это совсем иные ощущения, нежели по телевизору».
5. Наталья Забаева.
«Атмосфера на стадионе всегда заряжает энергией, эмоции переполняют».
6. Эльнара Темирбаева.
«Посещаю все домашние матчи и стараюсь не пропускать выездные, побывала уже во многих городах в составе Женского Сектора».
7. Алена Денисова.
«Я болею за футбольный клуб “Уфа” и люблю футбол потому, что это лучшая игра в мире».
8. Мария Тришина.
«ФК “Уфа” для меня — это, прежде всего, гордость за родной город, и теперь я могу сказать с уверенностью, что это любовь на всю жизнь».
9. Богдана Хамитова.
«Однажды моя знакомая предложила мне сходить с ней на матч, неожиданно для себя стала одной из фанаток».
10. Ирина Пуртова.
«Мне всегда нравился футбол своей яркой и насыщенной игрой».
11. Гульшат Низаметдинова.
«Я безумно люблю футбол. Всю жизнь ждала команду в нашем городе и дождалась».
12. Алина Нигматуллина.
«Болею за родную “Уфу”! Лишь в одну команду мы верим!».
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