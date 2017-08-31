Нападающего «Балтики» оштрафовали за оскорбление болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение наказать нападающего калининградского футбольного клуба «Балтика» Александра Касьянова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Во время матча 10-го тура первенства ФНЛ с «Ротором» из Волгограда спортсмен показал провокационный жест в адрес болельщиков. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Встреча с волгоградскими футболистами завершилась со счётом 0:1 в пользу калининградцев. Единственный гол забил Касьянов.
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