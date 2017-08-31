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https://sport.mail.ru/news/football/30852044/
31 августа 2017, 10:52 | Футбол | Клопс.ru

Нападающего «Балтики» оштрафовали за оскорбление болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение наказать нападающего калининградского футбольного клуба «Балтика» Александра Касьянова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел во время матча с волгоградским Ротором Увеличить
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Во время матча 10-го тура первенства ФНЛ с «Ротором» из Волгограда спортсмен показал провокационный жест в адрес болельщиков. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Встреча с волгоградскими футболистами завершилась со счётом 0:1 в пользу калининградцев. Единственный гол забил Касьянов.
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