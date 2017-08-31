Нападающего «Балтики» оштрафовали за оскорбление болельщиков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время матча 10-го тура первенства ФНЛ с «Ротором» из Волгограда спортсмен показал провокационный жест в адрес болельщиков. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Встреча с волгоградскими футболистами завершилась со счётом 0:1 в пользу калининградцев. Единственный гол забил Касьянов.