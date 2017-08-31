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31 августа 2017, 9:42 | Футбол | Новости Перми

Матч «Амкар» — ЦСКА перенесли на 8 сентября

Российская футбольная Премьер-Лига сформировала календарь Чемпионата России с 9 по 20 тур. Матч между пермской и столичной командами изначально планировалось провести 10 сентября, но дата изменилась.

Встреча между «Амкаром» и ЦСКА состоится на стадионе «Звезда» 8 сентября, в пятницу. Начало в 19:30 по пермскому времени. Билеты уже в продаже.

Следующие два матча чемпионата у «Амкара» назначены на понедельники: 18 сентября в Москве с «Локомотивом», а 25 числа в Перми со «СКА-Хабаровск».

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