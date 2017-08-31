Матч «Амкар» — ЦСКА перенесли на 8 сентября
Российская футбольная
Премьер-Лига сформировала календарь Чемпионата России с 9 по 20 тур. Матч между пермской и столичной командами изначально планировалось провести 10 сентября, но дата изменилась.
Встреча между «Амкаром» и ЦСКА состоится на стадионе «Звезда» 8 сентября, в пятницу. Начало в 19:30 по пермскому времени. Билеты уже в продаже.
Следующие два матча чемпионата у «Амкара» назначены на понедельники: 18 сентября в Москве с «Локомотивом», а 25 числа в Перми со «СКА-Хабаровск».
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