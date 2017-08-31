Встреча между «Амкаром» и ЦСКА состоится на стадионе «Звезда» 8 сентября, в пятницу. Начало в 19:30 по пермскому времени. Билеты уже в продаже.



Следующие два матча чемпионата у «Амкара» назначены на понедельники: 18 сентября в Москве с «Локомотивом», а 25 числа в Перми со «СКА-Хабаровск».

