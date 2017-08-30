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30 августа 2017, 23:46 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» завершил сделку по переходу Педру Роши

Нападающий «Гремиу» Педру Роша станет игроком «Спартака».

Нападающий <span class=error>Гремиу</span> станет игроком Спартака. Увеличить
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Как сообщает Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, футболист пропустил тренировку команды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Ранее клубы согласовали условия трансфера, по данным местных СМИ, красно-белые заплатят за игрока примерно 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий «Гремиу» — Луан — отказался от перехода в «Спартак». Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

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