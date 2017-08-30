СМИ: «Спартак» завершил сделку по переходу Педру Роши

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Как сообщает Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, футболист пропустил тренировку команды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Ранее клубы согласовали условия трансфера, по данным местных СМИ, красно-белые заплатят за игрока примерно 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.