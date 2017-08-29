Стали известны соперники «Краснодара» и «Кубани» в 1/16 Кубка России

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По ее итогам стали известны пары, которые поборются за выход в 1/8 турнира. Так, «Краснодар» на выезде сыграет с «Томью», которая в прошлом сезоне вылетела из премьер-лиги в ФНЛ. «Ростов» в гостях встретится с астраханским «Волгарем», грозненский «Ахмат» в Красноярске проведет матч с «Енисеем», а махачкалинский «Анжи» во Владивостоке сразится с «Лучом-Энергией».

«Кубань» на своем поле примет действующего чемпиона России московский «Спартак», а «Спартак-Нальчик» дома сыграет со столичным «Динамо».

Другие пары 1/16 Кубка России:

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва)

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа»

«Оренбург» — «Рубин» (Казань)

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск»

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула)

«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь)

«Тюмень» — «Тосно».

Планируется, что матчи состоятся 20—21 сентября .

Как сообщали Юга.ру, в 1/32 финала Кубка России «Кубань» обыграла «Армавир» в серии пенальти, а «Спартак-Нальчик» также по пенальти одолел новороссийского «Черноморца».

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка России стал московский «Локомотив», в финале одержавший победу над «Уралом».