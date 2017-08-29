Стали известны соперники «Краснодара» и «Кубани» в 1/16 Кубка России
В Москве 29 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу.
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По ее итогам стали известны пары, которые поборются за выход в 1/8 турнира. Так, «Краснодар» на выезде сыграет с «Томью», которая в прошлом сезоне вылетела из
«Кубань» на своем поле примет действующего чемпиона России московский «Спартак», а «Спартак-Нальчик» дома сыграет со столичным «Динамо».
Другие пары 1/16 Кубка России:
«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа»
«Оренбург» — «Рубин» (Казань)
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск»
«Тамбов» — «Арсенал» (Тула)
«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь)
«Тюмень» — «Тосно».
Планируется, что матчи состоятся
Как сообщали Юга.ру, в 1/32 финала Кубка России «Кубань» обыграла «Армавир» в серии пенальти, а «Спартак-Нальчик» также по пенальти одолел новороссийского «Черноморца».
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка России стал московский «Локомотив», в финале одержавший победу над «Уралом».
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