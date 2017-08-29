«Краснодар» и «Зенит» не могут сойтись в цене по поводу Смолова

«Быки» готовы расстаться с футболистом за 16 миллионов евро, «Зенит» не готов платить более 10 плюс бонусы за успешное выступление в еврокубках. В случае ухода Дзюбы и срыва трансфера Смолова питерцы прорабатывают вариант аренды другого форварда, сообщает «Спорт экспресс».

Федор Смолов играет за футбольный клуб «Краснодар» последние 2 года, проявляя при этом большую результативность. Интерес к нему проявляют многие футбольные клубы, в том числе московский «Спартак» и дортмундская «Боруссия». При этот ФК «Краснодар» отрицает, что у руководства клуба есть планы расстаться с футболистом.