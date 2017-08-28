Хабаровчане установили новый рекорд посещаемости футбола

На матче «СКА-Хабаровск» — «Спартак» присутствовали 14 524 зрителя. Это новый рекорд посещаемости стадиона имени Ленина в сезоне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, прошлый максимум был установлен во время встречи армейцев с «Зенитом». Тогда за ходом игры наблюдали 14 200 человек.



В 8-м туре поединок в Хабаровске вошёл в квартет сильнейших по посещаемости.



Больше всего болельщиков — 50 400 — собралось в Санкт-Петербурге на игре «Зенит» — «Ростов». 23 877 человек побывало на матче «Краснодар» — «Динамо» (Москва), 16 400 зрителей присутствовали на встрече ЦСКА — «Ахмат».

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 27 августа на стадионе имени Ленина хабаровский футбольный клуб сыграл вничью — 0:0 с действующим чемпионом России, несмотря на то, что «Спартак» имел подавляющее преимущество.

Героем матча стал голкипер хабаровских армейцев Александр Довбня, который отразил 13 ударов в створ. О своей жизни и семье вратарь «СКА-Хабаровск» рассказал ИА «Хабаровский край сегодня».