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28 августа 2017, 11:42 | Футбол | Хабаровский край сегодня

Хабаровчане установили новый рекорд посещаемости футбола

Матч «СКА-Хабаровск» — «Спартак» по зрительскому интересу попал в квартет лучших.

На матче «СКА-Хабаровск» — «Спартак» присутствовали 14 524 зрителя. Это новый рекорд посещаемости стадиона имени Ленина в сезоне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, прошлый максимум был установлен во время встречи армейцев с «Зенитом». Тогда за ходом игры наблюдали 14 200 человек.

В 8-м туре поединок в Хабаровске вошёл в квартет сильнейших по посещаемости.

Больше всего болельщиков — 50 400 — собралось в Санкт-Петербурге на игре «Зенит» — «Ростов». 23 877 человек побывало на матче «Краснодар» — «Динамо» (Москва), 16 400 зрителей присутствовали на встрече ЦСКА — «Ахмат».

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 27 августа на стадионе имени Ленина хабаровский футбольный клуб сыграл вничью — 0:0 с действующим чемпионом России, несмотря на то, что «Спартак» имел подавляющее преимущество.

Героем матча стал голкипер хабаровских армейцев Александр Довбня, который отразил 13 ударов в створ. О своей жизни и семье вратарь «СКА-Хабаровск» рассказал ИА «Хабаровский край сегодня».
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