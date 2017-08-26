«Локомотив» обыграл «Урал» и сравнялся по очкам с «Зенитом»

Естественно, «Урал» жаждал за ту обиду поквитаться. Но, как показала игра, пока команде Александра Тарханова играть на равных с ведущими клубами страны тяжеловато. Хотя в желании и характере уральцам не откажешь.

Первый гол «Локомотив» забил после розыгрыша углового на 21-й минуте. Подачу выполнил Фернандеш, который сейчас является однозначно лучшим игроком команды, если не всего чемпионата. Годзюр неудачно вышел из ворот, и Фарфан смог открыть счет. Ближе к перерыву гости активизировались, и уже на 32-й минуте это принесло результат. Ответный гол получился курьезным — Димитров выполнил прострел в штрафную, и очень неудачно сыгравший в этом эпизоде голкипер «Локо» Гилерме срезал мяч в собственные ворота. Мяч в итоге записали именно как вратарский автогол.

Ну, а ключевой момент произошел на 57-й минуте, причем вновь ошибся голкипер. Но на этот раз оплошал вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. Антон Миранчук классно отпасовал пяткой брату-близнецу, голкипер выскочил на перехват, но сделал это как-то слишком робко. И позволил Алексею Миранчуку быть первым на мяче — 2:1. Дальше команды продолжили играть в очень симпатичный и бодрый футбол. «Локомотив» имел преимущество, «Урал» довольно опасно огрызался. Но счет больше не смогли изменить ни те, ни другие.

«Железнодорожники» таким образом набирают 19 очков после восьми матчей и сравниваются с идущим на первом месте «Зенитом». Но питерцы свой поединок против «Ростова» проведут завтра. Что же касается «Урала», то для команды Тарханова это поражение стало первым в сезоне. Ранее уральцы одержали одну победу и шесть раз сыграли вничью.