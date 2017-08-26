«Локомотив» обыграл «Урал» и сравнялся по очкам с «Зенитом»
В памяти болельщиков еще свежи воспоминания о майском финале Кубка России, где участвовали те же соперники. Тогда в Сочи превосходство «Локо» было значительным, и победа над «Уралом» позволила «красно-зеленым» попасть в групповой этап Лиги Европы.
Естественно, «Урал» жаждал за ту обиду поквитаться. Но, как показала игра, пока команде Александра Тарханова играть на равных с ведущими клубами страны тяжеловато. Хотя в желании и характере уральцам не откажешь.
Первый гол «Локомотив» забил после розыгрыша углового на 21-й минуте. Подачу выполнил Фернандеш, который сейчас является однозначно лучшим игроком команды, если не всего чемпионата. Годзюр неудачно вышел из ворот, и Фарфан смог открыть счет. Ближе к перерыву гости активизировались, и уже на 32-й минуте это принесло результат. Ответный гол получился курьезным — Димитров выполнил прострел в штрафную, и очень неудачно сыгравший в этом эпизоде голкипер «Локо» Гилерме срезал мяч в собственные ворота. Мяч в итоге записали именно как вратарский автогол.
Ну, а ключевой момент произошел на 57-й минуте, причем вновь ошибся голкипер. Но на этот раз оплошал вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. Антон Миранчук классно отпасовал пяткой
«Железнодорожники» таким образом набирают 19 очков после восьми матчей и сравниваются с идущим на первом месте «Зенитом». Но питерцы свой поединок против «Ростова» проведут завтра. Что же касается «Урала», то для команды Тарханова это поражение стало первым в сезоне. Ранее уральцы одержали одну победу и шесть раз сыграли вничью.
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