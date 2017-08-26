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https://sport.mail.ru/news/football/30805349/
26 августа 2017, 17:06 | Футбол | ТАСС

«Амкар» одержал первую победу в чемпионате России, обыграв «Арсенал»

Единственный мяч на 21-й минуте забил Александр Рязанцев.

ТАСС, 26 августа. Пермский «Амкар» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 21-й минуте забил Александр Рязанцев. Для пермской команды эта победа стала первой в нынешнем сезоне первенства страны, до этого клуб дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В турнирной таблице «Амкар» занимает последнее, 16-е место, набрав пять очков. «Арсенал» с семью баллами идет 13-м.

В следующем туре «Амкар» примет московский ЦСКА, «Арсенал» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 10 сентября.
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