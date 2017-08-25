Бердыев: «К настолько непростой ситуации в “Рубине” не был готов»

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— Для нас разницы нет, играть с Жонатасом или без него. Структурно правильное расположение игроков — вот это важно. Безусловно, он был одним из лучших нападающих. Команде его голы очень помогали, и его нехватка ещё скажется, — отметил Бердыев.

Тренер казанцев также прокомментировал возможный уход полузащитника Магомеда Оздоева.

— Есть группа игроков, к которым есть большой интерес со стороны других клубов. Туда многие входят, человек семь. И Оздоев в том числе. Было ли мне известно о такой ситуации в «Рубине», когда вёл переговоры о возвращении в клуб? Что ситуация непростая, знал. Но к тому, что настолько, я не был готов, — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший защитник «Ростова» Сесар Навас прилетает в Казань, чтобы провести переговоры с «Рубином». По словам спортивного директора «Рубина» Рустема Сайманова, Навас является тем игроком, который может склеить легионеров и россиян.