Девять игроков ФК «Ростов» вызваны в сборные

Полузащитник Павел Могилевец вызван в сборную России на контрольный матч против московского «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене-Химки».

Полузащитник Александр Зуев получил приглашение в молодежную сборную России. Подопечные Дмитрия Хомухи встретятся с командами Армении и Гибралтара в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы.

Миха Мевля и Матия Бобен помогут сборной Словении в отборочных матчах ЧМ-2018 с командами Словакии 1 сентября и Литвы 4 сентября. Капитан клуба Александр Гацкан сыграет с командой Сербии 2 сентября и Уэльса 5 сентября в отборочных матчах ЧМ-2018.

Сверрир Ингасон в рамках отбора на ЧМ-2018 сыграет за Исландию в матчах с Финляндией 2 сентября и Украиной 5 сентября. Мусса Думбия поможет Мали в матчах отбора на ЧМ-2018 в играх с Марокко, которые пройдут 1 и 5 сентября.

Саид Эзатолахи сыграет в отборочных матчах ЧМ-2018 с командой Южной Кореи 31 августа и Сирией 5 сентября.

Эльдор Шомуродов поможет сборной Узбекистана в матчах отбора на ЧМ-2018 с командами Китая 31 августа и Южной Кореи 5 сентября.