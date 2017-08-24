«Ротор-Волгоград» вылетел из Кубка России

Матч 1/32 финала Кубка России «Ротор-Волгоград» проводил в Астрахани с местным «Волгарем». В рамках чемпионата команды уже встречались — тогда астраханцы вырвали победу в концовке (2:1). На сей раз реванша, увы, не получилось.

Волгоградцы начали встречу активнее, но неожиданный выход один на один на 16-й минуте у наших ворот привел к назначению пенальти. Астраханцы его реализовали и в дальнейшем действовали по счету. Были моменты и у подопечных Валерия Есипова, но они их не реализовали, тогда как «Волгарь» забил в нужное время. На 59-й минуте быстрая атака астраханцев завершилась взятием ворот, и преимущество в два мяча они уже не упустили.

Таким образом, «Ротор-Волгоград» не смог пробиться в 1/16 финала Кубка России и упустил возможность уже в этом году привезти в Волгоград команду Премьер-лиги.