ФК «Сибирь» позвал школьников бесплатно посмотреть матч с «Томью», об этом сообщается в официальной группе клуба в соцсети «Вконтакте».

Матч пройдет 2 сентября, клуб принимает коллективные заявки от учителей, завучей и директоров школ, а так же инициативных родителей.

Заявки принимаются от компаний, состоящих из не менее 10 человек школьного возраста и одного взрослого.

Напомним, ФК «Сибирь» и ФК «Томь» являются принципиальными соперниками. На матчах несколько раз происходили серьезные стычки фанатов. Первый инцидент с футбольной «Томью» произошел в 2008 году. Томские фанаты тогда избили несколько десятков болельщиков Сибири, которые возвращались с матча. Причём под руку томичам попали даже старики и подростки, которые попросту не сумели убежать. После этого стычки между фанатами двух клубов превратились в традицию. Практически каждый матч — это соревнование не только футболистов, но и болельщиков, которые пытаются перекричать друг друга.

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В сентябре 12 года стычка между «сине-белыми» и «бело-зелеными» произошла у стадиона «Спартак». Более сотни болельщиков сошлись врукопашную. Драку прекратила полиция, которая задержала 19 новосибирских и 48 томских фанатов.

В ноябре того же года на стадионе «Спартак» фанаты «Томи» зажгли во время матча около десятка файеров, загорелись пластиковые кресла на трибунах. Работники стадиона охладили пыл томских болельщиков — залили фанатский сектор водой.