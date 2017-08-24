ФК «Сибирь» позвал школьников бесплатно посмотреть матч с «Томью»
Заявки на матч с принципиальным соперником из соседнего региона принимаются от родителей и директоров школ, пояснили в клубе.
ФК «Сибирь» позвал школьников бесплатно посмотреть матч с «Томью», об этом сообщается в официальной группе клуба в соцсети «Вконтакте».
Матч пройдет 2 сентября, клуб принимает коллективные заявки от учителей, завучей и директоров школ, а так же инициативных родителей.
Заявки принимаются от компаний, состоящих из не менее 10 человек школьного возраста и одного взрослого.
Напомним, ФК «Сибирь» и ФК «Томь» являются принципиальными соперниками. На матчах несколько раз происходили серьезные стычки фанатов. Первый инцидент с футбольной «Томью» произошел в 2008 году. Томские фанаты тогда избили несколько десятков болельщиков Сибири, которые возвращались с матча. Причём под руку томичам попали даже старики и подростки, которые попросту не сумели убежать. После этого стычки между фанатами двух клубов превратились в традицию. Практически каждый матч — это соревнование не только футболистов, но и болельщиков, которые пытаются перекричать друг друга.
В сентябре 12 года стычка между «сине-белыми» и «бело-зелеными» произошла у стадиона «Спартак». Более сотни болельщиков сошлись врукопашную. Драку прекратила полиция, которая задержала 19 новосибирских и 48 томских фанатов.
В ноябре того же года на стадионе «Спартак» фанаты «Томи» зажгли во время матча около десятка файеров, загорелись пластиковые кресла на трибунах. Работники стадиона охладили пыл томских болельщиков — залили фанатский сектор водой.
В августе 2014 года томские ультрас, недовольные результатами матча, устроили драку с полицией. Пострадали четверо правоохранителей. Позже
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