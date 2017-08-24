«Рубин» официально подтвердил переход Гарсии в «Леванте»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» и испанский полузащитник Самуэль Гарсия расторгли контракт по соглашению сторон. 27 летний спортсмен перешел в испанский «Леванте», сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило о переходе футболиста. По его данным, он подписал контракт с «Леванте» на три года с возможностью продления.

Казанский клуб поблагодарил игрока за время, проведенное в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Самуэль Гарсия пришел в «Рубин» в июне 2016 года. За казанскую команду он сыграл 15 матчей и отметился одним голом, который вывел «Рубин» в четвертьфинал Кубка России. Вторую часть сезона-2016/17 провел на правах аренды в испанском «Леганесе».