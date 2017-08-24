Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30782213/
24 августа 2017, 12:57 | Футбол | ИА Татар-информ

«Рубин» официально подтвердил переход Гарсии в «Леванте»

Ранее сообщалось, что футболист подписал контракт с испанским клубом на три года.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» и испанский полузащитник Самуэль Гарсия расторгли контракт по соглашению сторон. 27 летний спортсмен перешел в испанский «Леванте», сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило о переходе футболиста. По его данным, он подписал контракт с «Леванте» на три года с возможностью продления.

Казанский клуб поблагодарил игрока за время, проведенное в команде, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Самуэль Гарсия пришел в «Рубин» в июне 2016 года. За казанскую команду он сыграл 15 матчей и отметился одним голом, который вывел «Рубин» в четвертьфинал Кубка России. Вторую часть сезона-2016/17 провел на правах аренды в испанском «Леганесе».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

Паломникам из Татарстана объяснили особенности хаджа

Президент Татарстана обсудил с заместителем главы ВТБ 24 вопросы дальнейшего сотрудничества

Президент РТ обсудил с руководителем WorldSkills International подготовку к ЧМ по профмастерству