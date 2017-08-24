Стадион «Зенит» в Волгограде допустили до проведения матчей ФНЛ

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Волгоградский стадион «Зенит» прошел сертификацию РФС, его одобрили к проведению матчей Футбольной национальной Лиги.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», «Ротор-Волгоград» сыграет свой первый домашний матч на «Зените» уже 27 августа. Отметим, что игра состоится благодаря тому, что представитель спортивного департамента Футбольной национальной лиги Андрей Губарьков осмотрел стадион и подписал акт его готовности к проведению матчей первенства ФНЛ текущего сезона.

Добавим, что 27 августа волгоградские футболисты сыграют с калининградской «Балтикой».