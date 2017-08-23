«Уфа» совершила уникальный трансфер, продав киберфутболиста

Роберт Фахретдинов, который в течение года защищал цвета «Уфы» на различных турнирах, отправился в московский «Локомотив».

Самое интересное, что трансфер не свободный, а «Уфа» получит определенную компенсацию, сумма которой не разглашается. Однако известно, что вся она пойдет на развитие детско-юношеского футбола в Башкирии.

Напомним, что Роберт Фахретдинов, выступающий под ником «Ufenok77», является чемпионом мира-2015 по версии WSVG. В составе «Уфы» стал обладателем Кубка России 2017 года, становился вторым на Кубке РФПЛ, Чемпионате РФПЛ и выходил в финал Кубка мэра в Казани.