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23 августа 2017, 13:46 | Футбол | PROUFU.ru

«Уфа» совершила уникальный трансфер, продав киберфутболиста

ФК «Уфа» продолжает удивлять весь российский футбол. Руководство башкирского клуба первыми в стране совершили трансфер киберфутболиста.

Роберт Фахретдинов, который в течение года защищал цвета «Уфы» на различных турнирах, отправился в московский «Локомотив».

Самое интересное, что трансфер не свободный, а «Уфа» получит определенную компенсацию, сумма которой не разглашается. Однако известно, что вся она пойдет на развитие детско-юношеского футбола в Башкирии.

Напомним, что Роберт Фахретдинов, выступающий под ником «Ufenok77», является чемпионом мира-2015 по версии WSVG. В составе «Уфы» стал обладателем Кубка России 2017 года, становился вторым на Кубке РФПЛ, Чемпионате РФПЛ и выходил в финал Кубка мэра в Казани.
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