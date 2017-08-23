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23 августа 2017, 11:03 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Полузащитник Андрей Препелицэ ушел из ФК «Ростов»

Полузащитник Андрей Препелицэ ушел из футбольного клуба «Ростов».

Полузащитник Андрей Препелицэ ушел из ФК Ростов - Фото Увеличить
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Как сообщает пресс-служба донского клуба, контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, контракт с полузащитником сборной Румынии Андреем Препелицэ был заключен в августе 2016 года.

Андрей Препелицэ — воспитанник юношеских команд румынских футбольных клубов «Униря» (Слобозия) и «Арджеш».

Играл за клубы «Арджеш», «Университатя», «Стяуа», «Лудогорец».

С 2014 года выступает за сборную Румынии.
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