Полузащитник Андрей Препелицэ ушел из ФК «Ростов»
Полузащитник Андрей Препелицэ ушел из футбольного клуба «Ростов».
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Напомним, контракт с полузащитником сборной Румынии Андреем Препелицэ был заключен в августе 2016 года.
Андрей Препелицэ — воспитанник юношеских команд румынских футбольных клубов «Униря» (Слобозия) и «Арджеш».
Играл за клубы «Арджеш», «Университатя», «Стяуа», «Лудогорец».
С 2014 года выступает за сборную Румынии.
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