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22 августа 2017, 15:10 | Футбол | АиФ Прикамье

Два игрока «Амкара» вызваны в сборную Белоруссии на отборочные игры

Михаил Сиваков и Сергей Баланович могут сыграть против Люксембурга и Швеции.

Два игрока «Амкара» получили приглашение в сборную Белоруссии. В распоряжение национальной команды отправятся защитник Михаил Сиваков и полузащитник Сергей Баланович.

В составе сборной они будут готовиться к матчам отборочного турнира к Чемпионату мира-2018. 31 августа белорусы на выезде сыграют с Люксембургом, а 3 сентября на своём поле в Борисове встретятся со шведами.

Напомним, Сергей Баланович выступает в «Амкаре» с 2014 года, Михаил Сиваков перешёл в пермскую команду этим летом.
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