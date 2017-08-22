Два игрока «Амкара» вызваны в сборную Белоруссии на отборочные игры

Два игрока «Амкара» получили приглашение в сборную Белоруссии. В распоряжение национальной команды отправятся защитник Михаил Сиваков и полузащитник Сергей Баланович.

В составе сборной они будут готовиться к матчам отборочного турнира к Чемпионату мира-2018. 31 августа белорусы на выезде сыграют с Люксембургом, а 3 сентября на своём поле в Борисове встретятся со шведами.

Напомним, Сергей Баланович выступает в «Амкаре» с 2014 года, Михаил Сиваков перешёл в пермскую команду этим летом.