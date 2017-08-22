Футбольный клуб «Уфа» выбирает самую красивую девушку

Руководство футбольного клуба «Уфа» выбирает самую красивую фанатку. В пресс-службе рассказали, что участниц конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» ждут призы и внимание со стороны болельщиков клуба.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сперва претендентки должны отправить свои фотографии в клубной форме «Уфы» на электронный адрес. Затем в руководстве клуба выберут достойных кандидаток, которые пройдут в следующий тур.

Главную победительницу конкурса определят игроки футбольного клуба.

Более подробную информацию можно найти на сайте «горожан». Прием заявок пройдет до 27 августа.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-41213266_300808"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-41213266_300808", -41213266, 300808, '9pQLB5wagSyQ7xQppc3ll53LSTmY')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>