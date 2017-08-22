Футбольный клуб «Уфа» выбирает самую красивую девушку
Администрация начинает конкурс «Мисс ФК «Уфа-2017».
Руководство футбольного клуба «Уфа» выбирает самую красивую фанатку. В
Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сперва претендентки должны отправить свои фотографии в клубной форме «Уфы» на электронный адрес. Затем в руководстве клуба выберут достойных кандидаток, которые пройдут в следующий тур.
Главную победительницу конкурса определят игроки футбольного клуба.
Более подробную информацию можно найти на сайте «горожан». Прием заявок пройдет до 27 августа.
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