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22 августа 2017, 14:07 | Футбол | Комсомольская правда

Футбольный клуб «Уфа» выбирает самую красивую девушку

Администрация начинает конкурс «Мисс ФК «Уфа-2017».

Руководство футбольного клуба «Уфа» выбирает самую красивую фанатку. В пресс-службе рассказали, что участниц конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» ждут призы и внимание со стороны болельщиков клуба.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сперва претендентки должны отправить свои фотографии в клубной форме «Уфы» на электронный адрес. Затем в руководстве клуба выберут достойных кандидаток, которые пройдут в следующий тур.

Главную победительницу конкурса определят игроки футбольного клуба.

Более подробную информацию можно найти на сайте «горожан». Прием заявок пройдет до 27 августа.
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