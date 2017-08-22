Выбран лучший эскиз оформления трамвая ФК «Урал»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа, УралПолит.Ru. Болельщики ФК «Урал» выбрали лучший рисунок для клубного трамвая.
«Урал» 25 июля объявил конкурс среди болельщиков на лучший макет клубного трамвая. Конкурсная комиссия отобрала пять работ, допущенных к голосованию среди болельщиков на сайте клуба, сообщает
«По итогам голосования, набрав 29,7% голосов, победителем стал автор проекта «Команда нашего города» Никита Литвиненко. В скором времени, предоставленный Никитой макет будет доработан профессиональным дизайнером, после чего в Екатеринбурге начнет курсировать трамвай футбольного клуба «Урал», — говорится в сообщении.
Сам Литвиненко заявил, что ему понравился проект другого участника, и он сомневался в своей победе.
«Конечно, я очень рад тому, что моя работа выиграла. Я пытался выполнить ее в стиле “Урала”. Хочу сказать спасибо, всем, кто проголосовал за меня», — приводятся в сообщении слова победителя конкурса.
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