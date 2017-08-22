Выбран лучший эскиз оформления трамвая ФК «Урал»

«Урал» 25 июля объявил конкурс среди болельщиков на лучший макет клубного трамвая. Конкурсная комиссия отобрала пять работ, допущенных к голосованию среди болельщиков на сайте клуба, сообщает пресс-служба ФК.

«По итогам голосования, набрав 29,7% голосов, победителем стал автор проекта «Команда нашего города» Никита Литвиненко. В скором времени, предоставленный Никитой макет будет доработан профессиональным дизайнером, после чего в Екатеринбурге начнет курсировать трамвай футбольного клуба «Урал», — говорится в сообщении.

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Сам Литвиненко заявил, что ему понравился проект другого участника, и он сомневался в своей победе.

«Конечно, я очень рад тому, что моя работа выиграла. Я пытался выполнить ее в стиле “Урала”. Хочу сказать спасибо, всем, кто проголосовал за меня», — приводятся в сообщении слова победителя конкурса.