Жонатас: Уход из «Рубина» — очень сложное решение
(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Нападающий «Рубина» Жонатас попрощался с болельщиками казанского клуба и прокомментировал свой переход в немецкий «Ганновер». Об этом сообщает официальный сайт «Рубина».
Матч «рубиновых» против «Анжи», в котором казанцы одержали крупнейшую победу в рамках РФПЛ, стал для бразильского нападающего последним в футболке казанского клуба. В ворота «Анжи» Жонатас оформил дубль.
По словам футболиста, ему очень грустно прощаться с Казанью и расставаться с местными болельщиками. «Вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов», — отметил Жонатас.
Также футболист добавил, что для него решение о переходе из «Рубина» в «Ганновер» стало очень сложным. «Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда», — подчеркнул игрок.
Жонатас перешел в казанский «Рубин» из испанского «Реал Сосьедада» летом 2016 года. В составе «Рубина» нападающий провел 35 матчей и забил 15 мячей.
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