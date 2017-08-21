Матч «рубиновых» против «Анжи», в котором казанцы одержали крупнейшую победу в рамках РФПЛ, стал для бразильского нападающего последним в футболке казанского клуба. В ворота «Анжи» Жонатас оформил дубль.

По словам футболиста, ему очень грустно прощаться с Казанью и расставаться с местными болельщиками. «Вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов», — отметил Жонатас.

Также футболист добавил, что для него решение о переходе из «Рубина» в «Ганновер» стало очень сложным. «Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда», — подчеркнул игрок.

Жонатас перешел в казанский «Рубин» из испанского «Реал Сосьедада» летом 2016 года. В составе «Рубина» нападающий провел 35 матчей и забил 15 мячей.