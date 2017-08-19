«Локомотив» в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Диего Да Силва Катарино (18-я минута), Борис Никоноров (22), Антон Шкарин (25) и Маурисиньо (31). У «Кристалла» гол забил Нелито Оливейра Да Силва (29).

В первом матче «Локомотив» победил со счетом 5:3. Финальная серия шла до двух побед.

Ранее в субботу московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:2 в матче за третье место и стал бронзовым призером турнира.

«Локомотив» в четвертый раз стал лучшим клубом страны (2010−2012, 2017), в предыдущие два года железнодорожники занимали третье место. «Кристалл» выходил в финал турнира с 2012 года, трижды одержав победу (2013, 2015, 2016).