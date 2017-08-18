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18 августа 2017, 19:36 | Футбол | Р-Спорт

«Локомотив» победил «Кристалл» в первом матче финальной серии ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт. Московский «Локомотив» нанес поражение санкт-петербургскому «Кристаллу» в первом матче финальной серии Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу.

Встреча, состоявшаяся в Саратове в пятницу, завершилась со счетом 5:3 в пользу «железнодорожников», в составе которых голы забили Алекей Макаров (8-я и 19-я минуты), Борис Никоноров (20) и Лукао (24, 33), у «Кристалла» отличились Родриго Соареш да Коста (5), Кирилл Романов (10) и Нелито Оливейра Да Силва (34).

Второй матч серии состоится в субботу.
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Новости Футбола

«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

ТАСС, 16 августа. Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 во втором матче ½ финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и вышел в решающую стадию турнира. Соревнования проходят в Саратове.
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