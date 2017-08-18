«Локомотив» победил «Кристалл» в первом матче финальной серии ЧР по пляжному футболу

Встреча, состоявшаяся в Саратове в пятницу, завершилась со счетом 5:3 в пользу «железнодорожников», в составе которых голы забили Алекей Макаров (8-я и 19-я минуты), Борис Никоноров (20) и Лукао (24, 33), у «Кристалла» отличились Родриго Соареш да Коста (5), Кирилл Романов (10) и Нелито Оливейра Да Силва (34).

Второй матч серии состоится в субботу.