Матч «Урал» — ЦСКА «перенесут» в центр Екатеринбурга
На большой экран.
Один из ключевых матчей 7-го тура
Футбольный поединок станет лучшим спортивным событием Дня города, который Екатеринбург отметит в субботу. Учитывая это, принято решение установить большой экран, на котором будет транслироваться игра, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина.
Наставнику «Урала» Александру Тарханову доставит большое удовольствие победа над клубом, в котором он состоялся как игрок, отмечает «Уралинформбюро». А в целом «шмели» не прочь укусить главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который сбежал к армейцам из «Урала» в прошлом сезоне.
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