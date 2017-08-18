Один из ключевых матчей 7-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА 19 августа ожидает аншлаг. По сообщению пресс-службы «шмелей», практически все билеты на СКБ-Арену проданы.

Футбольный поединок станет лучшим спортивным событием Дня города, который Екатеринбург отметит в субботу. Учитывая это, принято решение установить большой экран, на котором будет транслироваться игра, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина.

Наставнику «Урала» Александру Тарханову доставит большое удовольствие победа над клубом, в котором он состоялся как игрок, отмечает «Уралинформбюро». А в целом «шмели» не прочь укусить главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который сбежал к армейцам из «Урала» в прошлом сезоне.