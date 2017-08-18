Чисамба Лунгу: Я вернусь и стану тренером «Урала»

Как передает корреспондент Накануне.RU, перевод обращения приводит официальный сайт екатеринбургской команды.

«Сейчас я игрок «Аланьяспор», и это счастливый и одновременно грустный момент для меня. Я знал, что однажды покину «Урал», но не предполагал, что этот день наступит сейчас, однако, только Богу известно, какое время лучшее для перемен. Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали не только команду, но и лично меня и мою семью, для кого я стал частью семьи. Я отношусь с глубоким уважением к вам и искренне благодарю за вашу любовь и поддержку — как в хорошие, так и в плохие времена. И я всегда буду любить вас…

Благодарю команду, спасибо, вам, ребята, за то, что стали частью моей футбольной карьеры и свидетелями моего роста как футболиста и как мужчины. За семь лет, которые я провел в «Урале», я стал тем, кем являюсь сейчас. Пусть Господь благословит вас и ваши семьи. Дай бог, чтобы у всех вас, у персонала, медиков и сотрудников офиса клуба все было хорошо. Те, кто помогал мне и моей семье, пусть Господь благословит вас и все, что вы делаете. Особенную роль для меня сыграл Андрей Тиунов, который был не просто переводчиком, а моим братом. Своим трудом он облегчал мою жизнь в течение семи лет. Я желаю ему крепкого здоровья и успеха, — говорится в письме.

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Лунгу признался, что может написать целую книгу, чтобы выразить свою благодарность президенту клуба Григорию Иванову, и назвал бы ее «Великий отец».

«И если Богу будет угодно, я вернусь и стану тренером “Урала” :-) С наилучшими пожеланиями клубу, который останется навсегда в моем сердце!», — добавил Чисамба.

Напомним, 26-летний форвард подписал контракт с «Аланьяспором» сроком на три года.