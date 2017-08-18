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https://sport.mail.ru/news/football/30719307/
18 августа 2017, 3:18 | Футбол | Хабаровский край сегодня

Молодежка «СКА-Хабаровск» сыграла вничью с «Тосно»

Подопечные Сергея Ленивкина не пропускают второй матч подряд.

Футболисты молодёжной команды «СКА-Хабаровск» в очередном туре играли в Санкт-Петербурге со сверстниками «Тосно». Матч завершился вничью — 0:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В целом — боевая ничья, имели ряд хороших моментов, чтобы открыть счёт, но уже четвертый матч подряд не можем забить гол, — сказал наставник клуба Сергей Ленивкин. — Это единственный неприятный момент в жизни команды. Немного выбивает нас дорога. Пока не можем привыкнуть к смене часовых поясов, долгим перелетам. Тем приятнее, что парни на поле проявляют характер, а не сетуют на возникающие трудности. Радует, что сыграли второй раз в сезоне сыграли «на ноль». В нескольких эпизодах игры нас выручил голкипер Владислав Соромытько. Важно, что команда меняется по ходу турнира — подчеркнул тренер. — Для парней, конечно, Первенство РФПЛ — невиданный прежде опыт. Многие из них впервые видят то, что давно норма жизни для старожилов Премьер-лиги. Те эмоции, которые испытывает команда, соперничая с молодёжками ЦСКА, «Локомотива», побывав в Питере, Туле — незабываемо. В итоге вся команда через игры прибавляет. И парни очень хотят, чтобы главная команда задержалась в РФПЛ на максимально длительный срок. В этом смысле мы, наверное, самые заинтересованные болельщики. Всем нам очень хочется задержаться в этом турнире. Для нашей команды это большое событие и школа.

Армейцы играли в следующем составе: Соромытько, Аршанский, Сафронов, Головатюк, Кучин, Зотов, Слесарев (Бобровский, 68), Ломаченко (Блохин, 55. Царев, 90), Максименко, Агаронян, Дьяченко.

Этот результат принес нашему клубу 8 очко в молодежных команд российской Премьер-лиги. Хабаровский СКА занимает 9-е место, имея одну игру в запасе — на осень перенесен домашний матч с «Рубином».

Очередной матч наша молодёжка проведёт 26 августа дома с победителем предыдущего первенства — столичным «Спартаком».

Напомним, что сегодня в 19.30 по московскому времени состоится матч основных составов «Тосно» и «СКА-Хабаровск».
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