Пашалич рассказал, почему не может играть за «Челси»

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«Самая большая проблема заключается в том, что я не могу получить разрешение на работу в Англии. Этого не случится, пока я не проведу определённого количества матчей за сборную», — цитирует Пашалича Vecernji List.

В настоящее время в АПЛ игрок, не имеющий паспорта ЕС, может получить разрешение на работу в Англии, только если он сыграл в не менее чем 75% матчах за свою сборную за последние два года, а сборная должна быть не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. На счету Пашалича пока лишь два матча за сборную Хорватии за всю карьеру.