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17 августа 2017, 20:14 | Футбол | Чемпионат.com

Пашалич рассказал, почему не может играть за «Челси»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий за московскую команду на правах аренды из «Челси», рассказал, почему пока не провёл за лондонцев ни одного матча. «Челси» приобрёл 22-летнего хорвата в 2014 году и каждый год отдавал его в аренду другим клубам.

Полузащитник Спартака <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалич</span> выступающий за московскую команду на правах аренды из <span class=error>Челси</span> рассказал почему пока не провёл за <span class=error>лондонцев</span> ни одного матча. Увеличить
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«Самая большая проблема заключается в том, что я не могу получить разрешение на работу в Англии. Этого не случится, пока я не проведу определённого количества матчей за сборную», — цитирует Пашалича Vecernji List.

В настоящее время в АПЛ игрок, не имеющий паспорта ЕС, может получить разрешение на работу в Англии, только если он сыграл в не менее чем 75% матчах за свою сборную за последние два года, а сборная должна быть не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. На счету Пашалича пока лишь два матча за сборную Хорватии за всю карьеру.

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