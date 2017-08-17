Форвард «Милана» Ньянг в пятницу пройдет медобследование перед переходом в «Спартак»

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Ньянг в случае удачного прохождения медосмотра подпишет со «Спартаком» четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год плюс бонусы. На данный момент футболист получает в «Милане» 2 млн €, в год. Сумма трансфера 22-летнего форварда составит 18 миллионов евро, рассказал собеседник агентства. Изначально «Милан» настаивал на сумме в 20 млн €, но «Спартаку» удалось сбить цену.

В прошедшем сезоне Ньянг забил три гола в 18 матчах чемпионата Италии за «Милан» и два мяча в 16 встречах чемпионата Англии за «Уотфорд», где выступал на правах аренды.

«Спартак» после шести туров с восемью очками занимает девятое место в чемпионата России.