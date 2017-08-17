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17 августа 2017, 19:54 | Футбол | Р-Спорт

Форвард «Милана» Ньянг в пятницу пройдет медобследование перед переходом в «Спартак»

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милана» француз М’бай Ньянг в пятницу пройдет медицинское обследование перед переходом в московский «Спартак», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Нападающий итальянского футбольного клуба Милана француз М'бай <span class=error>Ньянг</span> в пятницу пройдет медицинское обследование перед переходом в московский Спартак сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ходом переговоров. Увеличить
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Ньянг в случае удачного прохождения медосмотра подпишет со «Спартаком» четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год плюс бонусы. На данный момент футболист получает в «Милане» 2 млн €, в год. Сумма трансфера 22-летнего форварда составит 18 миллионов евро, рассказал собеседник агентства. Изначально «Милан» настаивал на сумме в 20 млн €, но «Спартаку» удалось сбить цену.

В прошедшем сезоне Ньянг забил три гола в 18 матчах чемпионата Италии за «Милан» и два мяча в 16 встречах чемпионата Англии за «Уотфорд», где выступал на правах аренды.

«Спартак» после шести туров с восемью очками занимает девятое место в чемпионата России.

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