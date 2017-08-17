Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30711731/
17 августа 2017, 13:09 | Футбол | ИА УралИнформБюро

Клубный трамвай «Урала» выберут из пяти вариантов

От болельщиков.

Конкурс на концепт оформления клубного трамвая екатеринбургского ФК «Урал» выходит на финишную прямую. Из 35 работ, присланных на суд жюри болельщиками, выбраны пять лучших.

Победителя определят по итогам голосования на официальном сайте клуба. Завершится оно 21 августа 2017 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «шмелей».

Стоит напомнить, что конкурс был объявлен в конце июля. В нем мог принять участие любой желающий. Главным требованием было использование логотипа клуба и его фирменных цветов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Вячеслав Грозный возглавил «Иртыш»

Вячеслав Грозный возглавил «Иртыш»

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Украинский специалист Вячеслав Грозный, известный по работе в московском «Спартаке» и грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмате»), назначен главным тренером павлодарского «Иртыша», сообщается на официальном сайте казахстанского футбольного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
17 августа

Тюменские прокуроры возглавили борьбу с порнографией

Екатеринбуржцев в "Ночь кино" накормят бургерами

Губернатору Комаровой указали на домики для бомжей