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https://sport.mail.ru/news/football/30709326/
17 августа 2017, 9:48 | Футбол | АиФ Черноземье

Полузащитник воронежского «Факела» сыграет за сборную

Армена Амбарцумяна призвали в сборную Армении.

Полузащитник воронежского «Факела» Армен Амбарцумян войдет в сборную Армении, сообщили в пресс-службе клуба.

Футболиста призвал в команду главный тренер Артур Петросян вместе с еще тремя игроками, играющими за российские клубы.

Армен Амбарцумян сыграет в отборочных матчах чемпионата мира по футболу и встретится со сборными Румынии и Дании уже в начале сентября. А если его команда досрочно выступит в отборочном цикле, выступления футболиста в самых престижных соревнованиях мира продолжатся.
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