Полузащитник воронежского «Факела» сыграет за сборную

Полузащитник воронежского «Факела» Армен Амбарцумян войдет в сборную Армении, сообщили в пресс-службе клуба.

Футболиста призвал в команду главный тренер Артур Петросян вместе с еще тремя игроками, играющими за российские клубы.

Армен Амбарцумян сыграет в отборочных матчах чемпионата мира по футболу и встретится со сборными Румынии и Дании уже в начале сентября. А если его команда досрочно выступит в отборочном цикле, выступления футболиста в самых престижных соревнованиях мира продолжатся.