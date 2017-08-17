Витиньо: Если Вендел перейдёт в ЦСКА, он нам поможет
Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб его соотечественника полузащитника «Флуминенсе» Вендела.
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«Я видел игру Вендела. Это отличный молодой футболист. Мне известно, что ЦСКА искал игрока на той же позиции, на которой он выступает. Наш состав количественно уменьшился, а мы играем в нескольких турнирах одновременно. Если Вендел перейдёт в ЦСКА, он нам поможет, поскольку этот игрок выступает на поле в нескольких ролях», — цитирует Витиньо GloboEsporte.
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