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https://sport.mail.ru/news/football/30705014/
16 августа 2017, 19:23 | Футбол | ТАСС

«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

ТАСС, 16 августа. Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 во втором матче ½ финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и вышел в решающую стадию турнира. Соревнования проходят в Саратове.

В составе победителей дубль оформил Диего Катарино (7-я и 33-я минуты), еще один мяч на счету Николая Крыщанова (32). У проигравших отличились Льоренц Гомес (17) и Сергей Степлиани (28).

В первом матче «Локомотив» также был сильнее армейцев — 3:0.

Во втором матче другого полуфинала санкт-петербургский «Кристалл» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой «Кристалла» со счетом 7:1.

Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Финальная серия, которая стартует 18 августа, продлится до двух побед одной из команд, матч за третье место — до одной.

Действующим чемпионом России является «Кристалл».
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