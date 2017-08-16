«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу
ТАСС, 16 августа. Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2 во втором матче ½ финала суперфинала чемпионата России по пляжному футболу и вышел в решающую стадию турнира. Соревнования проходят в Саратове.
В составе победителей дубль оформил Диего Катарино (7-я и 33-я минуты), еще один мяч на счету Николая Крыщанова (32). У проигравших отличились Льоренц Гомес (17) и Сергей Степлиани (28).
В первом матче «Локомотив» также был сильнее армейцев — 3:0.
Во втором матче другого полуфинала
Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Финальная серия, которая стартует 18 августа, продлится до двух побед одной из команд, матч за третье место — до одной.
Действующим чемпионом России является «Кристалл».
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