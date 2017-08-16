«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

В составе победителей дубль оформил Диего Катарино (7-я и 33-я минуты), еще один мяч на счету Николая Крыщанова (32). У проигравших отличились Льоренц Гомес (17) и Сергей Степлиани (28).

В первом матче «Локомотив» также был сильнее армейцев — 3:0.

Во втором матче другого полуфинала санкт-петербургский «Кристалл» обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой «Кристалла» со счетом 7:1.

Суперфинал проходит в Саратове с 15 по 20 августа. Финальная серия, которая стартует 18 августа, продлится до двух побед одной из команд, матч за третье место — до одной.

Действующим чемпионом России является «Кристалл».