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16 августа 2017, 1:05 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» предложил 20 миллионов «Милану» за Ньянга

«Спартак» предложил «Милану» за нападающего М'Бея Ньянга порядка 18−20 миллионов евро, информирует Sky Sport Italia.

Спартак предложил Милану за нападающего М'<span class=error>Бея</span> <span class=error>Ньянга</span> порядка 18−20 миллионов евро. Увеличить
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Ранее появилась информация, что красно-белые отказались от покупки 22-летнего француза ради приобретения нападающего «Гремиу» Луана. Бразилец, по последней информации, отклонил предложение московского клуба.

Отмечается, что «Милан» не против того, чтобы Ньянг ушел в «Спартак» за 20 миллионов. Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение.

Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в «Уотфорд». На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

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