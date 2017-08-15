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15 августа 2017, 22:20 | Футбол | Спорт-Экспресс

Гарай согласовал контракт и хочет в «Спартак». Заплатит ли «Спартак» 20 миллионов «Валенсии»?

Как стало известно «СЭ», аргентинский защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай дал согласие на переход в «Спартак» — футболист согласовал условия трехлетнего контракта.

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Клубы вели диалог, однако пока не пришли к компромиссу по поводу суммы трансфера.

Сделка возможна, если «Спартак» пойдет навстречу «Валенсии», которая хочет получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.

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