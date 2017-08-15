Гарай согласовал контракт и хочет в «Спартак». Заплатит ли «Спартак» 20 миллионов «Валенсии»?

Нападающий «Челси» Диегу Коста за год трижды просил отпустить его в другой клуб, утверждает The Times. Летом 2016 года форвард обращался к руководству, запрашивая трансфер в «Атлетико». Во время зимнего трансферного окна бразилец хотел уйти в «Тяньцзинь». Теперь же футболист снова надеется пополнить состав «матрасников».