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15 августа 2017, 20:33 | Футбол | Чемпионат.com

«Спартак» не стал доплачивать € 2 млн за Гарая и вышел из переговоров

Руководство московского «Спартака» не стало доплачивать € 2 млн и вышло из переговоров с испанской «Валенсией» по трансферу защитника Эсекьеля Гарая.

Руководство московского Спартака не стало доплачивать € 2 млн и вышло из переговоров с испанской Валенсией по трансферу защитника Эсекьеля Гарая. Увеличить
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Как стало известно «Чемпионату», «Валенсия» просила выплатить € 20 млн за трансфер игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов выплатить только € 18 млн. После переговоров на прошлой неделе в Валенсии председатель совета директоров московского клуба Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.

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Новости Футбола

Эсекиэль Беляев. Кто понравился Каррере

Эсекиэль Беляев. Кто понравился Каррере

В понедельник заключительный матч 6-го тура между «Арсеналом» и «Уралом» посетили генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и селекционер Александр Аверьянов. Как стало известно «СЭ», представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры. Их задачей было вживую просмотреть игрока, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи с «Арсеналом» на «Открытие Арене» («Спартак» выиграл (2:0). Выяснилось, что речь идет о защитнике Максиме Беляеве.
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