«Спартак»: шансы купить Луана упали, надежда на Гарая остается
По информации «СЭ», вероятность перехода нападающего Луана из «Гремиу» в «Спартак» на данный момент крайне мала.
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Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:
— предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;.
— сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.
В то же время переговоры по аргентинскому защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, продолжаются — и здесь надежды на успех чуть выше. 30-летний футболист, как известно, уже получил предложение, но взял время на раздумья. «Валенсия» хочет получить за Гарая по меньшей мере 20 миллионов евро, и руководство
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