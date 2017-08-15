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15 августа 2017, 20:05 | Футбол | Спорт-Экспресс

«Спартак»: шансы купить Луана упали, надежда на Гарая остается

По информации «СЭ», вероятность перехода нападающего Луана из «Гремиу» в «Спартак» на данный момент крайне мала.

Вероятность перехода нападающего <span class=error>Луана</span> в Спартак крайне мала. Увеличить
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Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент «Гремиу» Одорику Роман.

Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:

— предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;.

— сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.

В то же время переговоры по аргентинскому защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, продолжаются — и здесь надежды на успех чуть выше. 30-летний футболист, как известно, уже получил предложение, но взял время на раздумья. «Валенсия» хочет получить за Гарая по меньшей мере 20 миллионов евро, и руководство красно-белых готово выделить такую сумму на трансфер.

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Эсекиэль Беляев. Кто понравился Каррере

Эсекиэль Беляев. Кто понравился Каррере

В понедельник заключительный матч 6-го тура между «Арсеналом» и «Уралом» посетили генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и селекционер Александр Аверьянов. Как стало известно «СЭ», представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры. Их задачей было вживую просмотреть игрока, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи с «Арсеналом» на «Открытие Арене» («Спартак» выиграл (2:0). Выяснилось, что речь идет о защитнике Максиме Беляеве.
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