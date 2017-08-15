«Спартак»: шансы купить Луана упали, надежда на Гарая остается

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Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент «Гремиу» Одорику Роман.

Предположительно переговоры зашли в тупик по двум причинам:

— предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями (сумма отступных составляет 25 миллионов евро) устроила не всех представителей Луана;.

— сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.